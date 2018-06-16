В Киевском аэропорту туристы не могут вылететь в Турцию

В Киеве туристам пришлось ночевать в аэропорту из-за того, что рейс в Турцию задержали.

В Киеве туристы ночевали прямо в аэропорту из-за того, что их рейс в Турцию сначала задержали, а потом и вовсе отменили, сообщает 112 Украина.

– Ночевали на стоянке в аэропорту. Утром прибежали в информационное бюро и нам сказали, что никакой информации нет и вылет не зарегистрирован, данных никаких нет, – рассказала туристка Алена Мойсюк.

На рейс были зарегистрированы около 100 туристов. Авиакомпания не сообщила причину задержки рейса.

Туроператор в свою очередь пообещал, что сегодня ночью пассажиров посадят на другой самолет.

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К слову, в лондонском аэропорту Станстед из-за удара молнии вышла из строя система заправки самолетов, что привело к задержке части рейсов.