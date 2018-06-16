Свободный Мариуполь, или как праздновали годовщину освобождения

В честь 4 годовщины освобождения Мариуполя в городе прошли соревнования по кросс фиту среди военных.

Под саундтрек Кристины Соловей, концерт которой планируется на вечернюю часть празднования, испытать себя зарегистрировалось 13 команд сформированных как из ветеранов, так и из действующих военных, и участников общественных организаций.

Интересно было наблюдать за наблюдателями. Зрелищное действо собрало немало желающих поболеть за хороших и спортивных ребят. А бешеная жара только подогревала интерес женского пола. Участники раздевались прямо посреди площади, обливались водой, тяжело и глубоко дышали, что придавало некой перчинки действу.

В финал вышли 6 команд, среди которых и состоялась ожесточенная схватка. Гордость пробирала до костей за наших украинских мужчин. Так держать!

Между массовыми фотосессиями, пытался наблюдать за происходящим и командир полка Азов Андрей Белецкий. Пожалуй Олег Винник, собирает меньше желающих среди женщин за 30, сделать с ним фото, чем спортивный и харизматичный нардеп. Не отказала и я себе в маленькой радости.

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По 10 бальной шкале Праздник спорта и любви к Украине по моему мнению состоялся на все 10 баллов. Хочется верить, от всего сердца, что очень скоро такие победные мероприятия пройдут и во временно оккупированном Донецке, и в Луганске! Слава Украине!

К слову, Факты ICTV вспомнили главные события четырех последних лет на передовой.

Ахава Тесленко