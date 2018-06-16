Призвал усилить давление на РФ – Порошенко провел телефонный разговор с Макроном

Президент Петр Порошенко в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном призвал усилить давление на Россию.

Президент Петр Порошенко во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном призвал усилить давление на РФ для скорейшего освобождения всех украинских заложников, сообщает пресс-служба президента Украины.

Также собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и необходимость внедрения миротворческой миссии ООН на всей его оккупированной территории.

Президенты поддержали восстановление встреч в Нормандской формате на уровне министров иностранных дел и договорились о дальнейших контактах в этом формате для выполнения Минских договоренностей.

Макрон в свою очередь поздравил Порошенко с прогрессом в реформах и особенно с принятием Закона О Высшем антикоррупционном суде.

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К слову, президент Петр Порошенко назвал мощным сигналом для Украины заявление лидеров стран Большой семерки (G7).