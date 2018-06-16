В результате непогоды в ночь на 16 июня в Украине были обесточены 129 населенных пунктов.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

– Ночью 16 июня в результате осложнения погодных условий (град, гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 129 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Полтавская – 57 н.п., Сумская – 47 н.п., Черкасская – 15 н.п., Киевская – 8 н.п. и Черниговская – 2 н.п. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго, – говорится в сообщении.

В частности, в Полтавской области, в Лохвицком и Роменском районах, посыпал крупный град, бушевал сильный ветер. Пользователи в сети показали видео и фото. По словам селян, урожай на огородах весь побитый.



Уничтожен урожай и обесточено 130 сел: в Украине разбушевалась непогода / 2 фотографии

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Напомним, что вечером 14 июня Киев накрыла стихия. Ливень затопил дороги столицы и даже привел к жертвам: в Голосеевском районе на женщину упало дерево – она погибла.