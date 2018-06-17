К убийству Гонгадзе причастно руководство РФ – Геращенко

За похищением и убийством украинского журналиста Георгия Гонгадзе стояло руководство России. Все было продумано, чтобы “дестабилизировать ситуацию” и оторвать от западных партнеров Украину.

Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной Рады, народный депутат от БПП Ирина Геращенко в эфире программы Досье на телеканале Эспрессо.TV.

Так, Ирина Герщанко указывает, что было очевидно, что за этим стояла Россия, которая писала в самые высокие кабинеты, высчитывала там определенные чувствительные моменты.

– Трагедия с Гонгадзе была нужна Кремлю для того, чтобы дестабилизировать ситуацию и оторвать от западных партнеров Украину, которая тогда имела очень серьезные шансы продвинуться в направлении НАТО и нашего западного вектора, – говорит Геращанко.

Напомним, Георгия Гонгадзе убили осенью 2000 года.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в его убийстве трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины, которым было назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет.

Читайте: На Донбассе погиб брат Гонгадзе

А в январе 2013 года суд также приговорил к пожизненному заключению бывшего начальника департамента внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача за убийство журналиста.