Сутки на Донбассе: 27 вражеских обстрелов, двое бойцов ранены

За минувшие сутки боевики нарушили режим прекращения огня на Донбассе 27 раз, из них 5 раз применяли тяжелое вооружение. Во время боевых действий двое украинских бойцов получили ранения.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. За прошедшие сутки боевые действия продолжались на отдельных направлениях, сообщает штаб ООС.

На Луганщине отмечается частичное обострение обстановки в районах населенных пунктов Новотошковское и Золотое, а также возле Троицкого, что на Дебальцевском направлении.

На Горловском и Донецком направлениях кратковременные огневые контакты с противником с использованием стрелкового оружия продолжались в районах населенных пунктов Зайцево, Верхнеторецкое Авдеевка и Марьинка.

Читайте: Бесплатные курсы в “ДНР”: как боевики делают из местных танкистов



Сложной ситуация остается на Мариупольском направлении, где не прекращаются бои в районах населенных пунктов Талаковка, Водяное, Лебединское и Широкино.

Под прикрытием огня из минометов и гранатометов противник пытался овладеть нашими передовыми позициями. Адекватный ответ подразделений Объединенных сил не допустила продвижение врага, ни единого клочка украинской земли не потеряно.

Во время боевых действий за прошедшие сутки двое украинских воинов получили ранения. Их эвакуировали в госпиталь, жизни бойцов ничего не угрожает.

По данным разведки, за минувшие сутки уничтожен один оккупант.

Ранее боевики открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе 33 раза. Двое бойцов погибли.