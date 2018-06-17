Йехонатан Иванович и Джеймс Бонд. Как в Украине изменить имя и фамилию (ИНФОГРАФИКА)

Чтобы изменить имя или фамилию в Украине, достаточно желания и немного больше 5 грн в кошельке. Куда обращаться и какие документы для этого нужны – в материале Фактов ICTV.

Каждый человек в возрасте от 16 лет может самостоятельно изменить имя или фамилию. 14-летние украинцы могут сделать это с согласия обоих или одного из родителей.

В каких случаях можно изменить свою фамилию или имя:

по собственному желанию;

усыновление, его отмена или признание недействительным;

регистрация брака, его расторжения или признания недействительным (только фамилию).

Куда обращаться для изменения имени

Граждане Украины, проживающие на ее территории, обращаются с заявлением в ЗАГС по месту жительства. Исключением являются лица с временно оккупированных территорий – они могут обратиться в любой отдел регистрации актов гражданского состояния.

Украинцы, постоянно проживающие за границей, должны обратиться в дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины.

Есть еще один способ – подать онлайн-заявку на портале iGov.org.ua.

К заявлению прилагаются:

паспорт гражданина Украины;

свидетельство о рождении (детям с 14 до 16 лет) + согласие родителей + справка о регистрации места жительства;

свидетельство о браке (если вы состоите в браке);

свидетельство о расторжении брака (если брак расторгнут);

свидетельства о рождении детей (если у вас есть несовершеннолетние дети);

свидетельства об изменении вашего имени, имени отца или матери, если они были ранее изменены;

ваша фотография;

квитанция об уплате государственной пошлины.

Кроме того, чтобы подтвердить достоверность представленных документов, отдел ЗАГСа добавляет к ним копии соответствующих актовых записей гражданского состояния или выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния. При необходимости направляет запросы в архивы других ЗАГСов.

Также направляется запрос в органы внутренних дел по вашему месту жительства.

На основе полученных данных ЗАГС в течение 3 месяцев готовит заключение о разрешении изменить имя или отказ и направляет его вам.

В отдельных случаях срок рассмотрения заявления может быть продлен еще на три месяца.

Сколько стоит изменение имени или фамилии

Тем, кто хочет получить новое имя, надо будет уплатить государственную пошлину, которая составляет 5 грн 10 коп.

Повторная смена имени обойдется вам в 51 грн.

Когда могут отказать в изменении имени:

Если вы не являетесь гражданином Украины;

Если не исполнилось 14 лет;

Если есть 14 лет, но нет согласия родителей (до 16 лет);

Если хотите изменить только отчество;

Пребывание под следствием, судом, административным надзором;

Наличие судимости, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке;

Официальное обращение правоохранительных органов иностранных государств об объявлении вас в розыск;

Предоставление ложных сведений о себе.

Что дальше

После получения разрешения в течение 3 месяцев необходимо обратиться в ЗАГС для составления актовой записи об изменении имени или фамилии. Если вы этого не сделаете без уважительных причин, разрешение потеряет силу.

При государственной регистрации изменения имени или фамилии выдается свидетельство об изменении имени.

Далее в паспорт гражданина Украины вносится отметка о необходимости его замены в месячный срок.

Следующий шаг – паспорт на новое имя, изменение карточки налогоплательщика, загранпаспорта, водительского удостоверения, банковских карточек и остальных документов, идентифицирующих личность.

Какие имена выбирают украинцы

По данным Главного территориального управления юстиции в Киеве, в течение 2017 года в столице 1554 человека изменили имя, в 2016-м таких желающих было 1591.

Причем в прошлом году в отделах регистрации актов гражданского состояния Киева зафиксированы интересные факты ухода от стандартов и шаблонов.

Так, Виталий, Вадим, Богдан, Денис, Вячеслав, Роман, Никита, Александр, Алексей, Ростислав, Анатолий, Василий, Станислав стали – Иен, Вадя Ротор, Йехонатан, Хасан, Вацлав, Ларс, Сорин, Искандер, Томас, Рони, Альтаир, Ласло, Аарон.

А вот Ольга, Наталья, Оксана, Лариса, Мария, Евгения, Юлианна, Юлия, Лилия, Лидия, Людмила, Ирина, Екатерина стали – Софико, Тайлер, Оона, Нервенде, Майрам, Орнелла, Юнона, Петра, Нилуфер, Фрида, Лялия, Эйна, а две девушки выбрали себе новое имя – Рина.

Появился в Киеве и свой Джеймс Бонд – в 2011 году, однако через 6 лет он вернул себе старую фамилию и имя.

Поэтому, право выбора за вами, но лучше перед этим хорошо подумать о последствиях.

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Кстати, Минюст рассматривает возможность позволить тому из родителей, с кем проживает ребенок, вывозить его за границу на срок до 1 месяца без разрешения второго родителя.

Фото: dmsu.gov.ua