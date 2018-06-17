Максим Мартынюк: программа господдержки создала тренд к легализации агросектора

Государственная программа поддержки сельскохозяйственного сектора на 2018 год набирает обороты.

На своей странице в Facebook первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк дал оценку первым результатам ее реализации на основе данных промежуточного анализа. По его мнению, зафиксирован “мощный тренд к легализации в агросекторе”.

Этот вывод убедительно подкреплен статистикой роста официальных данных о деятельности селян в сфере животноводства. Так, например, по информации Агентства по идентификации и регистрации животных, в первом квартале текущего года было зарегистрировано молодняка КРС в 5 раз больше, чем в прошлом году.

Доля идентифицированного приплода выросла с 9% до 45%. Это связано напрямую с механизмом получения государственных дотаций: 2500 грн. на одного теленка для физических лиц и 1500 грн. на одну голову молочного стада для предпринимателей – юридических лиц.

Такая же убедительная картина вырисовывается и среди фермеров, количество которых выросло на 500 единиц. Максим Мартынюк считает, что эта цифра сформировалась из уже существующих хозяйств, которые в этом году легализовали свой статус. Причиной тому является рекордно широкий спектр государственных дотаций для официально зарегистрированных фермеров.

Аграрии выходят из “тени”, фиксируя свой вид деятельности, предоставляют корректно оформленные земельные участки, которые находятся в частной собственности или пользовании.

Тенденция к легализации сельскохозяйственной деятельности сложилась не случайно. Тому доказательством являются приведенные Максимом Мартынюком убедительные суммы финансовой государственной помощи по состоянию на 1 мая 2018 года по таким программам:

компенсация стоимости сельхозтехники – получили 667 сельхозтоваропроизводителей на общую сумму 70,7 млн. гривен;

помощь на содержание молодняка до года 2500 грн./ед. – получена 3573 физическими лицами на сумму 6 741,3 тыс. гривен: ожидается максимум запросов в сентябре-октябре;

целевая дотация на увеличение поголовья молочного стада 1500 грн./ед. – выделено 259 159,5 тыс. гривен 1198 юридическим лицам на содержание 345 546 коров;

финансы на строительство животноводческих комплексов – частичная компенсация стоимости производится через банки, с которыми уже подписаны 16 меморандумов, регламентирующих процедуру оформления дотаций.

– Гибкость Правительства в реализации программы государственной поддержки сельскохозяйственных производителей позволила оперативно свести к нулю бюрократические преграды, – считает Максим Мартынюк.

Было проведено уточнение всех формулировок для отработки правильного порядка использования предоставляемых средств.

Аграрии, со своей стороны, определились с выбором программ, которые должны помочь им в реализации своих бизнес-планов, и подготовили необходимые пакеты документов.

Поскольку подготовительный этап позади для двух сторон программы господдержки, в июне ожидается максимальный объем реализации государственной помощи.

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