Марш равенства в Киеве: легализуют ли однополые браки в Украине

КиевПрайд или Марш равенства проходит уже в шестой раз. Акции ЛГБТ-сообщества из-за нападений противников собирают почти равное количество участников и правоохранителей. Факты ICTV рассказывают, чего хотят достичь маршем представители украинских секс-меньшинств.

Марш равенства ежегодно собирает в Киеве тысячи участников. Приезжают ЛГБТ-представители разных городов. Два года назад акцию поддержали и некоторые политики.

Однако каждый раз к организации марша привлекают сотни правохранителей. Полиция должна предупредить столкновения между радикалами, выступающими против КиевПрайда.

Обычно пытаются помешать проведению марша молодые представители националистических организаций. Но, несмотря на опасность, сторонники однополых отношений выходят на марш.

Марш равенства в Украине

КиевПрайд – это не только марш центром столицы. В этом году мероприятие длилось неделю.

В течение нескольких дней происходили просветительские и художественные мероприятия, рассказывающие о жизни украинского ЛГБТ-сообщества. Тема 2018: Страна свободных. Будь собой.

Однако главное событие – все же Марш равенства. Из-за шествия с 06:00 до 14:00 в центральной части столицы ограничат движение транспорта.

Движение запрещено:

на ул. Владимирской (на участке от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Льва Толстого),

на ул. Льва Толстого (на участке от ул. Тарасовской до площади Льва Толстого),

на ул. Антоновича (на участке от ул. Саксаганского до ул. Льва Толстого),

на ул. Большой Васильковской (на участке от ул. Саксаганского до ул. Павла Скоропадского),

на ул. Пушкинской (на участке от б-р Тараса Шевченко до ул. Льва Толстого),

на б-ре ​​Тараса Шевченко (на отрезке от Бессарабской площади до ул. Леонтовича в обоих направлениях).

Цель марша

Сами организаторы говорят, что цель Марша равенства – это развитие ЛГБТ-сообщества, усиление сотрудничества с правозащитными организациями в Украине.

Также это событие, которое пропагандирует увеличение видимости ЛГБТ-сообщества в украинском обществе и увеличение роли украинского ЛГБТ-движения в мире.

Противники марша

Не скрывают своей резко отрицательной позиции к проведению Марша равенства и однополых отношений в принципе праворадикальные националистические политики и формирования.

ЛГБТ-представители называют активных противников.

– Агрессивно-враждебное отношение к ЛГБТ-мероприятиям демонстрировали, в частности, Свобода, Правый сектор, Сокол, Братство и т.п., – говорится в отчете правозащитного ЛГБТ центра.

Из-за инцидентов прошлых лет, когда марш равенства проходил со схватками и пострадавшими, правозащитные организации направили открытое обращение в полицию с требованием обеспечить безопасность участников во время и после Марша равенства.

Традиционно выступают против движения ЛГБТ украинские религиозные организации. В УПЦ Киевского патриархата не одобряют проведение марша:

– Мы не выступаем за дискриминацию лиц, которые считают себя гомосексуалистами, но мы категорически против того, чтобы гомосексуализм пропагандировался как вариант нормы половой жизни и чтобы государство поощряло своих граждан к однополым сексуальным отношениям, – говорится в пресс-релизе УПЦ КП.

В УПЦ МП вообще призывают помешать проведению марша:

– Обращаемся к вам, уважаемые чиновники, с просьбой не допустить проведения в столице нашего государства – г. Киеве, марша представителей ЛГБТ-сообществ, – говорится в обращении Предстоятеля УПЦ МП Онуфрия.

Что в других странах

По подсчетам ILGA (Международная ассоциация геев и лесбиянок) в мире права секс-меньшинств защищают лишь 25% стран. Самая сложная ситуация на Ближнем Востоке и Африке, где нетрадиционная ориентация наказывается смертной казнью (Саудовская Аравия, Йемен, Судан, Афганистан, Иран, Ирак).

Не просто жить ЛГБТ-представителям и в российской Чечне, где геев тайно преследуют и пытают. А официальные власти заявляют, что в республике гомосексуалистов вообще нет.

Украинские же представители секс-меньшинств своими публичными мероприятиями пытаются приблизить отечественную ситуацию к европейской.

В Европе много публичных лиц, политиков не скрывают своей нетрадиционной сексуальной ориентации или открыто поддерживают ЛГБТ-сообщество.

14 из 23 стран, где официально легализованы однополые браки, находятся в Европе

Признание однополых браков в странах освобождает пары от проблем в юридической плоскости и при желании усыновить ребенка.

Легализуют ли однополые браки в Украине

Норма о гражданском партнерстве однополых пар была запланирована в Национальной стратегии по правам человека. Такое партнерство не регулирует вопросы опеки детей. В остальном оно ничем не отличается от брака.

В Минюсте сообщают, что пока ни одно министерство не занимается разработкой нормы, которая согласно плану Нацстратегии, должна быть принята в течение 2019 года. Однако в Директорате по правам человека уверяют, что документ рассмотрят в конце следующего года.

Эксперт правозащитного ЛГБТ центра Наш мир Андрей Кравчук считает, что легитимизация однополых отношений украинским парламентом сделает наших соотечественников такими же равными в правах, как и граждане развитых стран, где уже разрешили однополые браки.

– Люди ездят из страны в страну и они должны иметь одинаковые права в этих странах. Когда женатые однополые иностранцы приезжают в Украину, она признает однополый брак. Но она не признает партнерства собственных граждан.

По мнению правозащитника, это отбрасывает Украину назад, во времена СССР, когда граждане Союза имели меньше прав, иностранцы. А между тем, Европарламент призвал власти Украины принять участие в Марше равенства.

Яна Семенюк