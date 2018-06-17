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Непогода оставила без света более 50 населенных пунктов в Украине

В ночь на 17 июня из-за сложных погодных условий в Украине были обесточены 55 населенных пунктов. Из-за грозы и порывов ветра без света остались жители пяти областей.

Гроза

Ночью 17 июня из-за осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) обесточены 55 населенных пунктов в 5 областях, сообщили в ГСЧС.

По данным спасателей, без света остались 30 населенных пунктов в Одесской, 11 – в Кировоградской, 8 – в Николаевской, 4 – в Черкасской и 2 в Сумской областях.

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К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, из-за непогоды в ночь на 16 июня в Украине были обесточены 129 населенных пунктов. Более того, крупный град побил весь урожай на огородах.

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