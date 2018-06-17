Россия может согласиться на обмен пленными в период ЧМ-2018

Россия может согласиться на очередной обмен пленными в период, пока будет длиться Чемпионата мира по футболу.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире 5 канала.
Министр считает, что освобождение политзаключенных возможно как демонстративный жест президента России.
– Жест возможен, но жест НЕ доброй воли, а в том, чтобы улучшить имидж России во время чемпионата. Чемпионат должны использовать, но и дальше должны работать. Мы прекрасно понимаем, что в ближайшие дни и недели все равно всех Россия не выпустит. И дальше будет использовать их как средство давления, – сказал Климкин.Читайте: Встречают как героев, а потом "делают предателями" - бывшие пленные Климкин: Каждый 12-й украинец - в России, это надо изменить Путин освободит Сенцова - эксперт назвал условие
Напомним, в Украине поставили условие при котором Татьяна Москалькова сможет увидеть заключенного Кирилла Вышинского.