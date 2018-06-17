В Киеве прошел Марш равенства

В Киеве прошел ежегодный Марш равенства КиевПрайд 2018 за права ЛГБТ-сообщества.
Марш равенства КиевПрайд прошел в Киеве сегодня, 17 июня. По словам организатором, в акции в защиту прав ЛГБТ приняли участие более 5 тысяч человек.
По словам первого заместителя главы МВД Сергея Ярового, в Марше равенства приняли участие 3,5 тыс. участников.
Активисты начали шествие от городского Дома учителя на улице Владимирской и прошли до площади Льва Толстого.
Участников Марша равенства сопровождали правоохранители.
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По словам начальника ГУ Нацполиции в Киеве Андрея Крищенко, по маршруту находилось 3 тысячи правоохранителей. Из них 1,5 тысячи – Нацгвардии и 1,5 тысячи полицейских.
Противники марша дважды пытались помешать шествию, однако полиция оттесняла их от колонны. Правоохранители окружили активистов кольцом и вывели за специальные рамки.
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Фото: Bohdan Kryklyvenko
Фото: Bohdan Kryklyvenko
Фото: Ірина Шевченко
Фото: Ірина Шевченко
Фото: Bohdan Kryklyvenko
По словам главы Нацполиции Киева Андрея Крищенко, большинство из задержанных противников Марша уже отпустили. На них составлены админпротоколы.
В результате столкновений пять полицейских получили незначительные ожоги глаз от слезоточивого газа. Кроме того, пострадали шесть гражданских.
– Шестеро из задержанных заявили, что получили телесные повреждения. Мы вызвали скорую помощь, предоставляли профессиональную медицинскую помощь, – добавил он.
Напомним, утром перед началом Марша равенства в Киеве задержали 56 человек задержали. В столкновениях пострадали пятеро полицейских.
Фото, видео: Bohdan Kryklyvenko, Ирина Шевченко