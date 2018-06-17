Ответ за Сенцова! Москалькова увидет Вышинского при одном условии

Российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова сможет посетить в украинском СИЗО руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского только в том случае, если украинского омбудсмена Людмилу Денисову впустят в колонию, где содержат украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Об этом рассказала Лдмила Денисова в комментарии ЦензорНЕТ.

Она отметила, что предоставила Москальковой список украинских политзаключенных, содержащихся в тюрьмах РФ и оккупированного Крыма, а также план их посещений.

– Российская сторона же предоставила список тех заключенных, которых хочет посетить Москалькова. Он содержит 34 фамилии. Но у половины не указано гражданство, и не указаны места содержания. Мы этот список получили как рабочий вариант, неофициальный – сказала Денисова.

Встреча Денисовой и Москальковой состоится после обеда 18 июня в Москве. Они обсудят их общие визиты к заключенным в обеих странах.

Напомним, недавно омбудсмена Денисову не пустили к Сенцову.