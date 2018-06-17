Война на Донбассе: оккупанты обстреляли силы ООС под Лебединским

За сутки, 17 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
– Российско-оккупационные войска 3 раза нарушали режим прекращения огня, – говорится в сводке.
По данным штаба, боевики с 7 утра до 18 часов один раз открывали провокационный огонь из стрелкового оружия по украинским позициям близ населенного пункта Лебединское, что на Мариупольском направлении.
Объединенные силы на провокации врага не отвечали.
В течение суток потерь не зафиксировано.
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Напомним, почти 300 командиров батальонов и дивизионов оперативного командования Запад совершенствовали свой профессиональный уровень на Ровенском полигоне.
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