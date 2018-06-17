Война на Донбассе: оккупанты обстреляли силы ООС под Лебединским

За сутки, 17 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

– Российско-оккупационные войска 3 раза нарушали режим прекращения огня, – говорится в сводке.

По данным штаба, боевики с 7 утра до 18 часов один раз открывали провокационный огонь из стрелкового оружия по украинским позициям близ населенного пункта Лебединское, что на Мариупольском направлении.

Объединенные силы на провокации врага не отвечали.

В течение суток потерь не зафиксировано.

Читайте: Сутки на Донбассе: 27 вражеских обстрелов, двое бойцов ранены

Напомним, почти 300 командиров батальонов и дивизионов оперативного командования Запад совершенствовали свой профессиональный уровень на Ровенском полигоне.