34-градусная жара и снова дождь: прогноз погоды на неделю (КАРТА)

В течение недели погода порадует украинцев стабильно высокой температурой, хотя будут и дожди с грозами, но не везде.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На вторник, 19 июня, синоптики прогнозируют дожди и грозы в западных и северных областях, кроме Сумской. Средняя дневная температура в этих регионах составит +29.

Настоящая жара на юге – до +33, на востоке +32, в центре +31.

В Киеве дождь, ночью 16-18, а днем ​​27-29 выше нуля.

В среду, 20 июня, везде будет сухо, облачно с прояснениями.

Температура воздуха практически не изменится.

В столице тоже сухо, температура – без изменений.

На четверг, 21 июня, тоже обещают сухую и солнечную погоду.

На юге страны жара усилится до +34, на остальной территории температура порадует стабильностью – в среднем +29.

В Киеве солнечно и третий день неизменна 29-градусная жара.

Однако, уже в пятницу, 22 июня, дожди с грозами вернутся в Украину.

В зоне осадков – запад, север и центр страны.

Из-за дождей температура снизится лишь на западе – местами до +23, на остальной территории будет царить жара.

В Киеве дождь и гроза и неизменная температура.

К слову, в июле-августе температура по всей территории Украины будет достигать 35-40° тепла.