34-градусная жара и снова дождь: прогноз погоды на неделю (КАРТА)

В течение недели погода порадует украинцев стабильно высокой температурой, хотя будут и дожди с грозами, но не везде.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На вторник, 19 июня, синоптики прогнозируют дожди и грозы в западных и северных областях, кроме Сумской. Средняя дневная температура в этих регионах составит +29.
Настоящая жара на юге – до +33, на востоке +32, в центре +31.
В Киеве дождь, ночью 16-18, а днем 27-29 выше нуля.Читайте: Смерч в море под Одессой зафиксировали на видео Потоп в Виннице: ливень парализовал город Уничтожен урожай и обесточено 130 сел: в Украине разбушевалась непогода
В среду, 20 июня, везде будет сухо, облачно с прояснениями.
Температура воздуха практически не изменится.
В столице тоже сухо, температура – без изменений.
На четверг, 21 июня, тоже обещают сухую и солнечную погоду.
На юге страны жара усилится до +34, на остальной территории температура порадует стабильностью – в среднем +29.
В Киеве солнечно и третий день неизменна 29-градусная жара.
Однако, уже в пятницу, 22 июня, дожди с грозами вернутся в Украину.
В зоне осадков – запад, север и центр страны.
Из-за дождей температура снизится лишь на западе – местами до +23, на остальной территории будет царить жара.
В Киеве дождь и гроза и неизменная температура.
К слову, в июле-августе температура по всей территории Украины будет достигать 35-40° тепла.