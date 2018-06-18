BeLive 2018: подробный гид по фестивалю

Киевский мультикультурный фестиваль BeLive 2018 пройдет с 21 по 24 июня на НСК Олимпийский.

Фестиваль BeLive 2018 не ограничится только музыкой, хотя здесь присутствуют имена исполнителей мирового масштаба, которым позавидует любой музыкальный ивент.

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Здесь все сделано так, чтобы максимальному количеству людей было весело и интересно. Всего на фестивале предполагается 10 зон включая 3 сцены.

Подробный гид по фестивалю BeLive 2018:

Музыка: Main Stage

Кроме давно известных хедлайнеров фестиваля: Jamiroquai, Everything Everything, Hurts, Время и Стекло, MOZGI, CONSTANTINE, Ляпис-98, FUNKERMAN, THE ERISED – компанию разделят HONNE и Parov Stelar band. О последних особенно хочется отметить, что группа легендарная одним лишь фактом изобретения такого стиля как электро-свинг. Если бы не эти парни и девушка, то мы бы никогда не узнали о таком виде танцевальной музыки.

Музыка: My Music Stage

Все дни фестиваля будет работать My Music Stage, с выступлениями более 20 украинских артистов. Это будут как состоявшиеся популярные исполнители, так и молодые музыканты. Каждый день на этой сцене посвящен определенному направлению: хип-хопу, инди и поп-музыке. Тут выступят Alina Pash, LAYAH, Агонь, LATEXFAUNA, INAIA, KAZKA, LAUD, INDT и другие.

Музыка: Night Stage

Не стоит забывать о ночной сцене с Jan Blomqvist и Elekfantz. Хоть эти артисты и бывали ранее в Киеве, очень многое поменялось с тех пор. Во-первых Jan успел побывать на Burning Man и WEEKEND, выступление с которого собрало 9 млн просмотров. Во-вторых, он готовит программу, которую Украина еще не слышала.

Stand up Stage

Самой веселой зоной руководит Андрей Шабанов – шоумен, генеральный продюсер радиостанции Просто Ради.О. Стендап марафон будет начинаться ежедневно в 15.00 и заканчиваться в 21.00. Тут выступит много комиков среди которых: Наталья Гарипова, Дмитрий Романов и Stand-Up Union. Все желающие смогут проявить свои таланты на ежедневном открытом микрофоне.

FILM.UA Zone

В этой зоне будет установлен экран, а также оборудованы комфортные места для просмотра лучшего кино.

Детям покажут Викрадену Принцесу и Мавка. Лесная песня. Также, проведут мастер-классы и показ короткометражек от Ukranian Film Sсhool. Каждый желающий сможет пройти кастинг, а лучший получит эпизодическую роль в одном из сериалов FILM.UA.

Будет показана программа фестиваля авторской анимации Linoleum и программа Fashion Film Festival Kyiv. В один из дней фестиваля, ребята из Insiders Prоject представят и покажут 2 фильма об экстремальных городских исследованиях. И это далеко не всё.

Blogging Zone

В зоне блогинга можно пообщаться с такими известными блогерами, как Чоткий Паца, Lady Diana, Маша Тимошенко, Диана Глостер, Jerry Heil, Red Lamp и Стасом Давыдовым из This is Хорошо. К тому же, на этой локации будет встреча с актерами популярного телесериала Школа и розыгрыш. По его итогу выберут 3 победителей, которые запишут видео с кумирами, а для максимальной красоты ролика, съемку осуществит команда фестиваля.

Kids Zone

Также BELIVE обустроит детскую зону от KidsWill. Она готова принимать детей возрастом от 4 до 12 лет с 11.00 до 20.00 все 4 дня фестиваля. Тут предусмотрена развлекательная программа и детский сад с опытными нянями-аниматорами. Для детей подготовлен целый город профессий, мастер-классы по песочной анимации, глиняной лепке, рисункам и магии мыльных пузырей. Специальный бонус – silent zone с вигвамами, где дети смогут тихо отдохнуть, а кормящие мамы покормить детей. Рядом будет обустроена пеленальная комната.

Ulichnaya Eda

После всевозможных развлечений, самое время перекусить. На BeLive будут фуд-корты от лучших резидентов Ulichnaya Eda. Здесь можно насладиться едой, которую вы еще не пробовали и отыскать самое экстравагантное блюдо фестиваля. От хот-догов с необычными вкусами и азиатской кухни, до самых изысканных морепродуктов, деликатесов и сладостей.

City sport Zone

Спортивная площадка состоит из 9 балансбордов, 3 слеклайнов, ринга для урбан ниндзи, роллердрома с детским хоккеем, а также батута для показательных выступлений. Все площадки работают в режиме мастер-классов.

Art Zone

По территории всего фестиваля устанавливают множество инсталляций, фото и арт зон для невероятных картинок. Основная задача – создать атмосферу оазиса среди каменных джунглей мегаполиса.

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