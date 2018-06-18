Депутат: Законопроект о нацбезопасности приближает Украину к НАТО

Проект закона, который в парламент подал президент, предусматривает гражданский контроль. Об этом Фактам ICTV сообщил Андрей Тетерук, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны.

Закон о национальной безопасности должен приблизить Украину к членству в НАТО, говорит нардеп. Его положения соответствуют требованиям альянса.

– На ближайшем саммите НАТО мы можем требовать четкий план действий по приобретению членства в НАТО. Так же, как мы делали с безвизом: дайте нам четкий перечень условий, сроки выполнения, – уверен политик.

Тетерук называет основные ключевые моменты законопроекта: назначение на должность министра обороны и его первого заместителя гражданских лиц.

Документ предусматривает разделение полномочий Начальника Генштаба и Главнокомандующего Вооруженных Сил.

Парламентский комитет по вопросам нацбезопасности и обороны планирует рассмотреть окончательную версию законопроекта завтра.