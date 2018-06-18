Ржавый транспорт и хамовитые водители: когда маршрутки исчезнут с дорог Киева

Маршрутки – самый многочисленный общественный транспорт Киева. Не везде чистые, не всегда безопасные и вовсе не комфортные машины уже не первый год обещает заменить власть. Факты ICTV расскажут, стоит ли этого ждать.

Маршрутки Киева курсируют на 155 маршрутах.

За сутки маршрутки перевозят 1,5 миллиона пассажиров. По количеству клиентов их преобладает только метрополитен. Стоимость проезда варьируется от 4 до 7 гривен.

Уже 14 июля вырастет стоимость проезда в муниципальном транспорте. Поэтому следует ожидать и подорожания в маршрутках. Однако, насколько увеличится цена – неизвестно. Местные власти не имеют оснований влиять на формирование тарифов на маршрутки.

Кто перевозчики

Сейчас на рынке перевозок работает 21 частная компания. За день одна маршрутка провозит тысячи пассажиров.

В последние годы идет тенденция к уменьшению маршрутов. Поэтому конкуренция между компаниями растет.

Однако это не значит, что бороться за пассажиров перевозчики будут улучшением сервиса. Обычно большие компании выкупают маршруты меньших перевозчиков и продолжают возить пассажиров на старом транспорте.

По данным Министерства нфраструктуры лишь 12% маршруток выпущены позднее 2015 года.

Параллельно с этим существует явление нелегальных маршрутов. Во время одной из последних проверок, которые осуществлял транспортное департамент КГГА, было выявлено 10 незаконных рейсов. Как правило, это маршруты, на которых закончился срок действия договора с городскими властями.

Какие нарушения обнаруживают

Движение по просроченным договорам – не единственное, чем грешат частные перевозчики. В конце прошлого года КГГА провела масштабную инспекцию маршруток Киева.

Среди выявленных нарушений – несоответствие заявленной количества транспорта на маршрутах.

Например, перевозчик во время конкурса заявляет о 15 единицах транспорта на маршруте, а на практике выпускает 10. Таким образом затраты на перевозку уменьшаются, а количество пассажиров растет.

Не всегда соблюдаются водители интервала движения, выдают пассажирам билеты и имеют при себе протоколы техосмотра. Пренебрежение правилами дорожного движения нередко приводит к ДТП.

Есть проблемы и с техническим состоянием транспорта. В маршруток могут отпадать двери или даже колеса.

– Это неудовлетворительные состояние и внешний вид салона, отсутствие комплексности аптечек и просроченные огнетушители, – сообщают в Коммунальной службе перевозок.

Сейчас на улицах Киева ездит 1600 маршруток

Кроме того, на рейсы выпускают не те маршруты, которые были заявлены перевозчиком на конкурсе. Вместо новых автобусов выходит устаревший транспорт. Не всегда перед выездом транспорт проверяют механики.

Как работают водители

Нередко нарушения возникают из-за водителей транспорта. Они могут пренебрегать правилами дорожного движения, отвлекаться от дороги и набирать критическое количество пассажиров.

Мотивы поведения водителей становятся понятными, если посмотреть объявления о вакансиях от перевозчиков.

Они предлагают водителям ездить на своих маршрутах за выполнение плана. В среднем за смену это 800 гривен. Все заработанное сверху остается водителю. Поэтому он заинтересован провезти как можно больше людей.

Когда заменят маршрутки

Полностью убрать маршрутки с дорог столичные депутаты планируют до 2022 года. Однако перейти на муниципальный транспорт вместо частных маршрутных такси пассажирам сейчас вряд ли удастся.

Несмотря на постоянное сокращение количества маршрутов, на стороне частных перевозчиков простая арифметика. У них – более 150 маршрутов. А у коммунальщиков – 26.

Автобусы Киевпасстранс имеют 70 маршрутов. Трамваи – 21, а троллейбусы – 44.

По подсчетам столичной администрации, чтобы вытеснить частных перевозчиков с рынка, городу надо купить:

231 автобус

172 троллейбуса

62 трамвая

Сейчас город принимает участие в программе на получение кредита от Европейского банка на обновление муниципального транспорта. Однако в случае положительного решения о займе, приобрести удастся меньше половины от необходимого.

Как наказать недобросовестных перевозчиков

Несмотря на то, что отказаться от услуг частных перевозчиков в ближайшие годы не удастся, единственный доступный сейчас способ борьбы с грязными салонами маршруток, невежливыми водителями и неисправным транспортом – жалобы.

Информацию о нарушениях частных перевозчиков можно предоставить в департамент транспортной инфраструктуры КГГА или позвонить в колл-центр мэрии. Главное – запомнить номерные знаки и номер маршрута нарушителя.

И помните, что ваша безопасность в первую очередь зависит от вас самих. Иногда лучше опоздать и дождаться другого транспорта, чем втиснуться в переполненный старую маршрутку.

К тому же, не всегда маршрутки оставляют только плохие впечатления. Напомним, что уже в июле в общественном транспорте должны появиться водители в форме и безналичная оплата.

Яна Семенюк