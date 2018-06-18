Нафтогаз обжаловал отсрочку взыскания с Газпрома $2,6 млрд

НАК Нафтогаз Украины обратился в Апелляционный суд Швеции, чтобы восстановить процедуру исполнения решения Стокгольмского арбитража.

НАК Нафтогаз Украины обратился в Апелляционный суд Швеции, который издал приказ о приостановке процедуры исполнения решения Стокгольмского арбитража, написал коммерческий директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко в Facebook.

– Сегодня мы сделали представление в Апелляционный суд Швеции, который рассматривает обжалование решения арбитража. В отличие от арбитража, правила которого запрещают публичность, представление в Апелляционный суд, как правило, является публичным, – написал Витренко.

Принятое Апелляционным судом Швеции решение позволяет обращаться в суды Швейцарии и Нидерландов с целью снять уже наложенные на местные активы Газпрома аресты.

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К слову, голландские активы ПАО Газпром были арестованы для выплаты НАК Нафтогаз 2,6 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража.