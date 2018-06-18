PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы / Нафтогаз обжаловал отсрочку взыскания с Газпрома $2,6 млрд/

Нафтогаз обжаловал отсрочку взыскания с Газпрома $2,6 млрд

НАК Нафтогаз Украины обратился в Апелляционный суд Швеции, чтобы восстановить процедуру исполнения решения Стокгольмского арбитража.

НАК Нафтогаз Украины обратился в Апелляционный суд Швеции, который издал приказ о приостановке процедуры исполнения решения Стокгольмского арбитража, написал коммерческий директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко в Facebook.

– Сегодня мы сделали представление в Апелляционный суд Швеции, который рассматривает обжалование решения арбитража. В отличие от арбитража, правила которого запрещают публичность, представление в Апелляционный суд, как правило, является публичным, – написал Витренко.

Принятое Апелляционным судом Швеции решение позволяет обращаться в суды Швейцарии и Нидерландов с целью снять уже наложенные на местные активы Газпрома аресты.

Читайте: Суд заморозил акции двух компаний Газпрома – СМИ

К слову, голландские активы ПАО Газпром были арестованы для выплаты НАК Нафтогаз 2,6 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Газпром приостановил решение Стокгольмского арбитража – реакция Нафтогаза
Володимир Гройсман
Гройсман просит пересмотреть премии в Нафтогазе: Это перегиб
Активы Газпрома арестованы! Украина ждет $2,6 млрд выплат
Кличко требует от правительства заставить Нафтогаз вернуть киевлянам горячую воду
Нафтогаз выписал себе рекордные $46 млн премий
Нафтогаз начал взимать с Газпрома долг в $2,6 млрд
Суд заморозил акции двух компаний Газпрома – СМИ
Володимир Путін
Путин не готов отказаться от транзита газа через Украину
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка