Наступление РФ на Азове провалится – пограничники

России будет сложно организовать наступление на Азовском море из-за его глубины и течения.

По данным СМИ, Россия перебросила в район Азова 6 артиллерийских катеров, 6-7 десантных кораблей и ракетные корветы.

Это довольно мощная сила, но здесь нужно еще понимать особенности Азовского моря, особенности техники, которая перебрасывается, заметил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, пишет 5.ua.

– Азовское море сложное для ведения морских (военных. – Ред.) операций, ведь оно неглубокое, там резко меняются течения. И, в принципе, профессиональные моряки дают невысокую оценку успеха любой морской операции на Азове. Учитывая то, что Азовское море небольшое по своему бассейну и оно фактически контролируется техническими средствами слежения, возможные действия (наступательные. – Ред.) всегда могут быть предотвращены, – уверяет представитель ГПСУ.

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