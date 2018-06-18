PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика / Нормандский формат даст значительный импульс работе ТКГ в Минске/

Нормандский формат даст значительный импульс работе ТКГ в Минске

Встреча в нормандской формате даст весомый импульс работе Трехсторонней контактной группы в Минске.

Об этом сказал специальный представитель ОБСЕ по ТКГ Мартин Сайдик.

Он особо отметил роль в Минском процессе представителя Украины Леонида Кучмы: “Он очень важный участник, опора нашей работы”, – сообщает белорусское издание БЕЛТА.

По словам спецпредставителя ОБСЕ? главы МИД Нормандской четверки подтвердили приверженность минским договоренностям и той позиции, что конфликт необходимо урегулировать мирным путем.

Читайте: Разведение сил в Станице Луганской: Украина назвала условия

К слову, 11 июня проходила встреча Нормандской четверки, во время которой главы МИД стран Нормандской четверки состояние выполнения Минских договоренностей, в частности немедленное достижение прекращения огня и деэскалация. Важной темой было обсуждение размещения на Донбассе миротворцев ООН.

Напоминаем, что 27 июня состоится следующее заседание ТКГ в Минске.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Только так Путин уйдет! Канада сделала предложение по оружию для Украины
Принес искупаться. Киевлянин напугал людей на пляже Тельбин
Цены и штрафы – нововведения для авто на еврономерах
Дело Бабченко: Апелляционный суд оставил Германа под арестом
Что заставит Путина уйти из Донбасса
Война на Донбассе: враг стрелял по Крымскому из минометов
Павло Клімкін
Россия может согласиться на обмен пленными в период ЧМ-2018
Ответ за Сенцова! Москалькова увидит Вышинского при одном условии
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка