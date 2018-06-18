Нормандский формат даст значительный импульс работе ТКГ в Минске

Встреча в нормандской формате даст весомый импульс работе Трехсторонней контактной группы в Минске.

Об этом сказал специальный представитель ОБСЕ по ТКГ Мартин Сайдик.

Он особо отметил роль в Минском процессе представителя Украины Леонида Кучмы: “Он очень важный участник, опора нашей работы”, – сообщает белорусское издание БЕЛТА.

По словам спецпредставителя ОБСЕ? главы МИД Нормандской четверки подтвердили приверженность минским договоренностям и той позиции, что конфликт необходимо урегулировать мирным путем.

К слову, 11 июня проходила встреча Нормандской четверки, во время которой главы МИД стран Нормандской четверки состояние выполнения Минских договоренностей, в частности немедленное достижение прекращения огня и деэскалация. Важной темой было обсуждение размещения на Донбассе миротворцев ООН.

Напоминаем, что 27 июня состоится следующее заседание ТКГ в Минске.