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Омбудсмены Украины и РФ договорились посетить заключенных в тюрьмах

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова и российский омбудсмен Татьяна Москалькова договорились проверить условия содержания украинских политзаключенных в России и граждан РФ в украинских тюрьмах.

Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила в Facebook.

– Завершилась встреча с Уполномоченным РФ Татьяной Москальковой. Обсудим возможность синхронности первых наших посещений. Дальнейшие наши визиты мы будем проводить уже в разное время, – написала она.

Также омбудсмен отметила, что она проверит условия содержания украинских политзаключенных в России, а Москалькова посетит граждан РФ в украинских тюрьмах.

– Даты визитов еще обсуждаем, – добавила Денисова.

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По информации ТАСС, омбудсмены договорились о том, что Денисова посетит режиссера Олега Сенцова в колонии в Лабытнанги, а Москалькова посетит главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в СИЗО в Херсоне.

Напомним, Европарламент поддержал резолюцию о немедленном освобождении Олега Сенцова и других украинских политзаключенных.

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