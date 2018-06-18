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Погода в Украине на сегодня, 18 июня (КАРТА)

Сегодня в Украине дожди с грозами ожидаются на западе, а также в Винницкой и Житомирской областях.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, на остальной территории без осадков, самая большая жара ожидается на юге страны – местами здесь до +31.

В северных, центральных областях и на востоке прогнозируют +29, на два градуса меньше на западе.

В Киеве сегодня без осадков, в течение дня от +27 до +29.

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К слову, в июле-августе температура по всей территории Украины будет достигать 35-40° тепла.

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