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Prepaid – в Украине появились новые банковские карточки

Ощадбанк начал выпуск цифровых prepaid-карт для оплаты смартфоном.

Ощадбанк первым в Украине начал выпускать цифровые prepaid-карты для оплаты смартфоном, сообщает пресс-служба банка.

Новый вид карт предназначен для осуществления на территории Украины расчетов в интернете, бесконтактных оплат смартфоном в торгово-сервисной сети, операций в Ощад 24/7.

Пополнить prepaid-карту можно в POS-терминалах в отделениях Ощадбанка и с помощью переводов с любых банковских карт в Украине.

Также ее можно загрузить в смартфон для проведения бесконтактных оплат. У карты нет физического носителя и она не привязана к другим карточкам и счетам.

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Чтобы получить карточку нужно позвонить в контакт-центр Ощадбанка, установить PIN-код и получить реквизиты prepaid-карты от чат-бота.

Полученные реквизиты можно добавить в электронные кошельки Google Pay и Ощад PAY.

К слову, Национальный банк Украины отменил регистрацию внутригосударственной электронной платежной системы WebMoney.UA из-за санкций.

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