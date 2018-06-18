Что заставит Путина уйти из Донбасса

Выборы в РФ завершились и теперь, возможно, Владимир Путин задумается о выводе российских военных из Донбасса – в целях экономии средств.

Такое мнение в интервью Апострофу высказал координатор группы Информационное сопротивление, нардеп Дмитрий Тымчук, комментируя заявление заместителя министра по вопросам оккупированных территорий Юрия Гримчака о возможном уходе России с Донбасса в 2018 году.

Он не уверен, что это случится, хотя для этого есть некоторые предпосылки.

– Выборы президента РФ уже прошли, уже можно говорить россиянам, что все не так радужно, как было сказано, поэтому нужно еще туже затянуть пояса. Понятно, что содержать на этом фоне какую-то мифическую “Новороссию” для Москвы было бы как минимум неосмотрительно. Так возникают предпосылки для того, чтобы Путин под каким-либо благовидным предлогом все-таки уходил оттуда. Но, опять-таки, это желаемое, которое мы можем выдавать за действительное, – отметил Тымчук.

По его мнению, ускорить этот процесс может экономическая ситуация в РФ и мировые цены на энергоносители.

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– Это связано с разными факторами, в том числе с ценами на энергоносители. Мы сейчас не понимаем и не можем никак просчитать, на какое время России хватит так называемого подкожного жира, поскольку мы не знаем, какими завтра будут цены на нефть. На сегодня это гадание на кофейной гуще, – подытожил он.

К слову, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что вооруженные силы России изменили тактику ведения войны на Донбассе.