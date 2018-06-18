Штраф до 50 тыс.! В Украине хотят запретить публичные проявления сексуальной ориентации

Народный депутат Олег Барна зарегистрировал законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрета публичного проявления каких-либо видов сексуальной ориентации.

Соответствующий законопроект ( №8489) предлагает внесение изменений (дополнений) в несколько законов. Главным определен парламентский комитет по вопросам свободы слова и информационной политики.

В пояснительной записке, в частности, предлагается дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях статьей 180-2 Изготовление, распространение продукции, содержащей информацию о сексуальной ориентации лица, и публичные действия, направленные на пропаганду какого-либо вида сексуальной ориентации лица.

За такие действия предложено наказание в виде штрафа от 300 до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (Один минимум – 17 грн. -Ред.) и общественные работы на срок от 20 до 60 часов.

За те же действия, совершенные повторно или с использованием СМИ, предполагается штраф от 600 до 6 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан и общественные работы на срок от 40 до 60 часов.

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Напомним, Факты ICTV разбирались, легализуют ли однополые браки в Украине.