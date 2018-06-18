Скандал в Киеве: застройщика обязали снести многоквартирный дом

Хозяйственный суд Киева обязал застройщиков снести многоквартирный дом ЖК Перспектива по улице Теодора Драйзера, 40, в Деснянском районе как объект самовольного строительства.

Об этом передают Українські Новини.

Многоквартирный дом был построен вместо школы на земле с целевым назначением Образование.

Компаниям Глобал Строй-3, Укрсоцстрой, Киевмонтажстрой поручено снести объект как самовольно построенный и привести земельный участок в изначальное состояние.

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В 2007 году этот участок площадью 2,464 га был отведен городскими властями под строительство средней общеобразовательной школы.

В 2013 году прокуратура Деснянского района города Киева обратилась в хозяйственный суд Киева для того, чтобы вернуть данный участок земли общине города.

Хозяйственный суд принял решение не отдавать землю Киевскому городскому совету, а передать ее компании Глобал Строй-3 для дальнейшей достройки школы. С этой целью был заключен новый инвестиционный договор.

В конце 2017 года Минфин опубликовал рейтинг застройщиков Киева.