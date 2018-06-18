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Снегирев: Законопроект о нацбезопасности оставляет СБУ неподотчетной

Сопредседатель Общественной инициативы Правое дело Дмитрий Снегирев считает президентский проект закона о нацбезопасности нуждающимся в доработке. В комментарии Фактам ICTV он сообщил, что документ содержит спорные моменты.

Проект закона О национальной безопасности Украины имеет ряд белых пятен. В частности, по мнению эксперта, СБУ остается неподотчетным органом.

– Фактически Служба безопасности Украины выведена как из-под гражданского контроля, так и с контроля со стороны Парламента. Скорее всего, служба будет использоваться в ручном режиме, как элемент подавления именно внутренних протестов.

В то же время Служба безопасности Украины остается одной из нереформированных структур. Не имеет СБУ и общественного контроля, добавляет Снегирев. Недавно там прекратил работу общественный комитет.

Еще один неоднозначный пункт проекта – финансирование. Дмитрий Снегирев называет соотношение 3% на силы обороны и 1,5% в силы безопасности диспропорцией. В общем предполагается годовое финансирование в размере 5% от ВВП.

Такое распределение сил наталкивает на вопрос – откуда именно ждет угрозу руководство государства – снаружи или изнутри, сообщил эксперт.

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