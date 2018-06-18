Только так Путин уйдет! Канада сделала предложение по оружию для Украины

Представители оппозиционной в Палате общин Канады Консервативной партии предлагают передать Украине летальное оружие на $9,5млн.

Об этом в эксклюзивном комментарии Донбасс.Реалии сообщил депутат Палаты общин Канады Джеймс Безан.

Он отметил, что парламентская оппозиция требует от правительства Канады более активных мер по поддержке украинских военных.

– Это – снайперские винтовки, прицелы, пулеметы С6, которые использует канадская армия, противотанковые гранатометы Карл Густав, минометы, приборы ночного видения, некоторое медицинское обеспечение, – отметил Безан.

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По его словам, это вооружение изначально предназначалось для курдских сил в Ираке. Их канадские военные тренировали для борьбы против экстремистской группировки Исламское государство. Но решение о поставках так и не приняли.

– Путина провоцирует слабость. И пока Украине не будет хватать вооружения для защиты собственных границ – Путин будет продолжать давить. Только если мы предоставим необходимое летальное оружие украинской армии, только тогда мы сможем увидеть, как Путин убирает свои силы из Донбасса, – считает канадский парламентарий.

Ранее координатор группы Информационное сопротивление, нардеп Дмитрий Тымчук заявил, что после окончания выборов в РФ, возможно, Путин задумается о выводе российских военных из Донбасса – в целях экономии средств.