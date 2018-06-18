Турчинов – послу Британии: Россия наращивает военное присутствие в Азовском море

Секретарь СНБО Александр Турчинов обсудил с послом Великобритании в Украине Джудит Гоф обострение ситуации в Азовском море в связи с наращиванием там военного присутствия России.

Об этом пишет пресс-служба СНБО.

Турчинов рассказал Гоф об обострении ситуации на востоке Украины из-за постоянных агрессивных действий и интенсивных обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований.

– Вместе с тем объединенные силы готовы адекватно реагировать на любые провокации, – отметил он.

Кроме того, собеседники обсудили обострение ситуации в Азовском море в связи с наращиванием военного присутствия РФ.

– Усиление десантных возможностей РФ в этом регионе свидетельствует о возможности провокаций с их стороны на Азовском побережье, – сказал Турчинов, напомнив о попытках блокирования Россией кораблей, следующих в украинские порты в Азовском море.

Также стороны обсудили вопрос о возможности проведения миротворческой операции на востоке Украины.

Кроме того, Турчинов и Гоф обсудили вопрос принятия закона Украины О национальной безопасности.

Секретарь СНБО выразил надежду, что на следующей неделе “закон, который был наработан вместе с международными экспертами, будет принят парламентом в целом”.

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– Этот закон очень важно принять накануне брюссельского саммита НАТО, ведь именно он регламентирует приведение всего сектора безопасности и обороны Украины в соответствие со стандартами Альянса, что имеет важное значение для дальнейшей интеграции нашей страны в НАТО, – сказал он.

Гоф отметила, что Великобритания поддерживает независимость и территориальную целостность Украины, и остается надежным партнером и другом Украины.

Напомним, 20 мая россияне ультимативно закрыли 2000 квадратных километров Азовского моря для украинских судов из-за якобы проведения боевых стрельб.