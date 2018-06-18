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Во Львове девушки разделись напротив горсовета (18+)

В центре Львова на площади Рынок девушки устроили эротическую фотосессию.

Об этом рассказал очевидец Евгений Кутейников, передает Варта1.

Съемка проводилась с балкона Самая дорогая ресторация Галичины (Масоны), которая находится на площади Рынок.

Читайте: Слава из НеАнгелов снялась обнаженной на кровати в гостинице (18+)

– Красивые девочки. Среди белого дня. Фотосессия на площади Рынок напротив главного входа в городской совет. Вам нравится?, – отметил Евгений Кутейников.

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Во Львове девушки разделись напротив горсовета (18+) / 2 фотографии

К слову, пикантные снимки Бейонсе и Jay-Z в постели попали в сеть.

Фото: Варта1.

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