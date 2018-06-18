Украинская авиация: история и перспективы

Способна ли отечественная военная авиация защитить небесные границы Украины и дать достойный отпор противнику? Факты ICTV рассказывают об одном из главных носителей боевого потенциала Вооруженных сил Украины – украинской авиации.

Украинская авиация, ее становление, развитие и современное состояние – это актуальная тема, учитывая военные действия на Востоке Украины. Выясняем, насколько мировые тенденции авиастроения опережают украинские и что ожидает Украину в этом направлении.

С чего все началось

Процесс становления украинской авиации начался в советское время. Еще до начала вооруженной борьбы за независимость УНР (осень, 1917 года) на украинской территории дислоцировались довольно значительные, как на то время, силы российской военной авиации, насчитывавшие до 330 боевых самолетов. Они и создали ядро украинского воздушного флота, формирование которого проходило в сложнейших условиях.

Отсутствие у руководства страны четких ориентиров и сформированных стратегий развития военно-воздушных формирований (авиации) и Вооруженных сил в целом, плохое техническое состояние и недостаточное количество авиационного потенциала, нехватка квалифицированных работников, а также большевистская агрессия в отношении Украины, – все это составляло огромную преграду, которая не давала украинской авиации идти вперед, и должным образом развиваться.

Однако, 13 декабря 1917 года Центральному совету все же удалось официально создать Воздушный флот, командующим которого был назначен подполковник-авиатор Виктор Павленко. С появлением официальной воздушной армии, авиастроение набирало безумных оборотов, и по состоянию на 1918 г. в реестрах управления украинской авиации уже насчитывалось 188 самолетов различных типов.



Выдающиеся авиаконструкторы Украины и их стальные птицы

Первый украинский самолет

Первою стальную птицу Украины сконструировал Александр Кудашев – киевский инженер-конструктор, профессор Киевского политехнического института (1906-1911 гг.).



В 1909 – 1910 гг. авиация Российской империи развивалась с бешеной скоростью. В Россию в это время как раз начали завозить самолеты иностранного производства. Личное знакомство с первым российским летчиком Михаилом Ефимовым, который осуществил успешный полет на французском самолете Фарман-IV, произвело большое влияние на молодого конструктора.

Вернувшись в Киев, где уже занимался преподавательской деятельностью, Кудашев начал строительство собственного самолета. Руководство КПИ поддержало его в этом:

– Имею честь сообщить Ваше Сиятельство, что правление Киевского политехнического института императора Александра II на заседании от 2 марта 1910 г. позволило устроить в усадьбе института, вблизи химического корпуса, временный дощатый сарай для составления аэроплана в течение нынешнего лета, с обязательством снести его на требование правления института.

В мае 1910, мир увидел самолет Кудашев – 1, который уже был готов к полету.



Это был форменный биплан с тянущим винтом весом 320 килограммов, оборудованный двигателем Анзани мощностью 35 лошадиных сил. Он имел передний руль высоты, руль управления и хвостовое оперение-стабилизатор. Каркас самолета, с площадью несущих поверхностей 32 кв. м., был сделан из деревянных реек и обтянут прорезиненным полотном.

Впоследствии на Сирецком ипподроме, в присутствии репортеров городских газет, Александр Кудашев совершил свой первый полет. Он был недолгим, однако первым в Российской империи полетом российского самолета, изготовленным в Украине.

Гидросамолеты Дмитрия Григоровича



Дмитрий Григорович – студент Киевского политехнического института, которому удалось создать первую в мире летающую лодку – торпедоносец, а также гидросамолет, который собирается в воздухе.

Первый свой легкий спортивный биплан Г-1 с двигателем Анзани Григорович построил из бамбука.

Следующей его работой стал аэроплан, построенный по схеме конструкции французского самолета Блерио XI, но с собственной системой управления. За годы Первой мировой войны конструкторское бюро Григоровича создало более 10 типов гидросамолетов. Морской разведчик М-9 на котором, кстати, лейтенант Ян Нагурский, первым в мире сделал 2 мертвые петли, был оборудован пушкой, и мог приземляться не только на воду, но и на снег.

Илья Муромец и Русский витязь Игоря Сикорского

Игорь Сикорский – выдающийся авиаконструктор украинского происхождения, создатель первого в мире четырехмоторного бомбардировщика, пассажирского самолета Илья Муромец и четырёхмоторного самолета Русский витязь.

Самолет Илья Муромец установил мировой рекорд грузоподъемности

Будучи студентом Киевского политехнического института, он спроектировал несколько вертолетов и самолетов-бипланов. В 1908 -1912 гг. построил в Киеве 6 моделей самолетов и вертолета. Самолет-гигант Илья Муромец впервые поднялся в воздух 10 декабря 1913 г. В 1918 г. Сикорский эмигрировал в США, где основал компанию Sikorsky Aircraft.



Конструкторское бюро Олега Антонова

Олег Антонов – советский авиаконструктор, который сделал неисчерпаемый вклад в развитие мирового авиастроения, и украинского в частности. В 1952 г. он вместе со своим конструкторским бюро переезжает в Киев, где начинает выполнять поставленную задачу властей, а именно строительство военно-транспортного самолета с двумя турбовинтовыми двигателями.

Задача была выполнена, и первый спроектированный самолет Ан-8 взлетел 11 февраля 1956 года.

Ан-22 установил 41 мировой авиационный рекорд

Вскоре он начинает разработку и создание самолетов Ан-10 и Ан-12 и пассажирских Ан-14, Ан-24 и Ан-28. Позже было спроектировано Ан-22 Антей – первый в мире широкофюзеляжный самолет, который по своим размерам превосходил все, что делалось до того времени в авиации, побив рекорды скорости, грузоподъемности и высоты полета.



В 1982 г. взлетел в небо еще один самолет-гигант Олега Антонова – Ан-124 Руслан, который долгое время считался самым большим самолетом мира.



Однако самолету Ан-124 пришлось уступить звание крупнейшей стальной птицы, ведь в 1989 г. мир потрясло новое инженерное чудо от конструкторского бюро Антонова – Ан-225 Мрия – самый большой и самый мощный самолет в мире сегодня.

Разработка Мрии была начата в 1985 году и длилась всего 3 года. Построили ее на Киевском механическом заводе. Впервые Мрия оторвалась от земли 21 декабря 1988 года. В 2004 г. Международная авиационная федерация внесла Ан-225 в Книгу рекордов Гиннесса за его 240 рекордов.



Украинская авиация после восстановления независимости

После распада СССР Украина стала обладателем одних из самых многочисленных мощностей Военно-воздушных сил. По количественным показателям военная авиация Украины уступала только Соединенным Штатам, Китаю и России.

В 1992 г. на территории Украины дислоцировалось:

4 воздушные армии

11 ескадрилий

10 авиационных дивизий

49 авиационных полков

учебные учреждения и заведения

около 600 военных частей

2800 летательных аппаратов различного назначения

более 120 000 военнослужащих



В состав ВВС Украины также перешли три воздушные армии (около 1100 боевых самолетов):

истребители: 2 дивизии (8 полков) фронтовые бомбардировщики 2 дивизии (5 полков) бомбардировщики: дальняя авиация (3 полка) разведывательная авиация (3 полка) авиационный полк и 4 авиационные центры

В 1992 г. была создана ПВО Украины (противовоздушная оборона). В 1994 в состав Сухопутных войск Украины вошла армейская авиация, сформировав одну из главных и перспективных средств вооруженной борьбы.

Если обобщить все выше написанное о состоянии украинской авиации в период восстановления независимости, то можно сделать вывод, что Украина имела в то время не просто прочную основу для создания независимого воздушного флота.

Это уже была масштабная авиационная база со сложившимися идеями авиастроения и концепциями развития. Для начала достаточно было только поддерживать наследие, а затем и совершенствовать.

Однако, как показывает положение дел Украинской авиации сегодня, тогдашнее руководство не слишком заботилось судьбой авиации, и решило пустить ее развитие на самотек.

Последствия халатности правления с годами становились все более масштабными. Неоднократно действующие министры обороны Украины оценивали состояние украинской авиации, как критическое. С каждым годом численность воздушных сил сокращалась до критических показателей.

В 2011 г. численность ВСУ было сокращено до 43 100 человек. На вооружении осталось 208 боевых и 39 транспортных самолетов.

По информации министерства обороны Украины, в 2012 г. ситуация ВВС начала улучшаться. Средний налет значительно вырос по сравнению с предыдущими показателями и составил в среднем 42 часа на одного пилота. Для сравнения, средний годовой налет летчика в ВВС России за аналогичный период составил 100-120 часов, в НАТО – 120-180 часов.

К регулярному составу ВВС Украины после ремонта и модернизации удалось вернуть более 50 машин. Все самолеты и ЗРК, которые были возвращены в состав ВВС, прошли капитально-восстановительный ремонт и модернизацию на предприятиях Украины.



К слову, 2017 год – стал годом активного восстановления и быстрого развития украинской авиации. По данным военного информационного портала Military Navigator, в течение 2017 удалось восстановить аэродромы в трех регионах и отремонтировать 9 аэропортов.

На каждом реабилитированном аэродроме были совершены масштабные работы: от замены аэродромных плит, искусственного покрытия, к заливке современного бетонного монолита и строительства стоянок для самолетов.

По информации консалтинговой компании Defense Express, в 2017 авиапромышленность Украины достигла апогея своего восстановления, поскольку активно финансировались проведения первого, среднего и капитального ремонта самолетов и вертолетов.

– За 2017 специалисты модернизировали и передали для армейской авиации НГУ, ГСЧС 9, Ми-8МТ. К тому же в ходе капитального ремонта на вертолетах заменили детали российского производства и выполнили целый комплекс доработок с целью улучшения характеристик, доводя их до уровня современных эксплуатационных требований. Это и установление новых метеолокаторов, новой спутниковой навигационной системы и системы связи западного образца, – объясняют в Defense Express.



Начала восстанавливаться и морская авиация:

– За 2017 было восстановлено и передано в 10-ю отдельную морскую авиационную бригаду ВМС Украины, которая базируется в Николаеве, сразу три вертолета Ми-14 (у нас на вооружении всего четыре машины этого типа). Поступление обновленных вертолетов в значительной степени усилило боевые возможности морской авиации, – Defense Express.

Украинская авиация в войне на Востоке Украины

В течение многих лет после обретения независимости, украинская авиация переживала период сплошного застоя и разрушения. Впрочем, вполне логично, что начиная с 2014 года ситуация начала кардинально меняться. Стимулом для активизации действий власти, направленной на развитие воздушного флота, стала война на Востоке Украины.

По официальным данным Минобороны, по состоянию на 2013 г. ВСУ имели:

72 вертолета армейской авиации

27 транспортных самолетов

172 боевых самолета

В теоретическом анализе казалось, что такого количества будет вполне достаточно, однако практическое применение заставило разувериться в эффективности боевой авиации, поскольку самолеты и вертолеты находились в таком запущенном состоянии, что их практическое применение не давало должных результатов.

Сейчас боевая авиация не вовлечена в военные действия на Востоке Украины

Известно, что в первые месяцы российско-украинской войны, именно украинские летчики защищали тыл наших военных на фронте. Первый вылет боевой авиации помог отстоять Донецкий аэропорт, однако со временем украинская авиация понесла потери. Российские боевики начали использовать ПЗРК (переносной зенитно – ракетный комплекс) и Буки, которые позволяли быстро ликвидировать преимущества ВСУ в небе.

Первые вертолеты украинская армия потеряла уже в апреле 2014 года. В общем, за 4 месяца войны в 2014 г. российские боевики уничтожили 10 вертолетов, 8 самолетов и 89 бойцов.

Но самой большой трагедией, которая унесла жизни 49 десантников и 9 членов экипажа, стал сбитый над Луганском Ил-76, и сбитый в том-же году АН-26 над Краснодоном. Последний самолет, Су-25, был ликвидирован 29 августа 2014, а с сентября того-же года, применение боевой авиации было прекращено вообще.



Однако по словам руководителя штаба ВСУ, Украина все же готовится к полномасштабному вторжению российской боевой авиации, поскольку такие заявления неоднократно делали представители страны – агрессора.

Однако, по мнению многих экспертов, украинский авиационный парк способен выполнять задачи только в рамках ООС. В случае полноценного вторжения украинская авиация не сможет дать должный отпор противнику, поскольку отечественная боевая авиация устарела и непригодна к модернизации.



Другой сценарий развития прогнозирует Сергей Згурец- директор информационной консалтинговой компании Defense Express, в интервью информационному порталу Апостроф:

– Применение Россией авиации против Украины маловероятно, так как в оккупантов будут большие потери самолетов, и им выгодно продолжать ползучую гибридную агрессию.

По словам Сергея Згурца, украинская авиация значительно модифицировалась за время войны на Востоке, поэтому при необходимости она способна защитить небесные границы Украины:

– По численности авиационной техники, способной выполнять боевую задачу (к ним относятся истребители Су-27, МиГ-29, Су-24, Су-25), количество техники, которую можно отправить в бой, по сравнению с периодом начала войны, существенно выросла.



Такое стремительное увеличение авиационной техники, по мнению эксперта, обусловили два фактора.

С одной стороны, были выделены средства на ремонт техники, что привело к увеличению ее исправного количества. С другой стороны, учитывая запросы войны, был немного снижен порог требований к технике, которую можно бросать в бой. Если в мирное время командир не рискнул- бы отправлять самолет в полет с определенными ограничениями, то в условиях войны это делать нельзя.

Однако проблема украинской авиации не только в качестве, но и в количестве. Военный воздушный флот Украины значительно обеднел за последние годы и требует не только модернизации старой техники, но и приобретение новой. Впрочем, пока – это скорее заоблачная мечта нежели реальность.

– Когда мы говорим о системном перевооружении авиации, то ситуация намного сложнее, так как авиация и ПВО – наиболее дорогие виды вооруженных сил. Если мы посмотрим, что на перевооружение выделена сумма в пределах 6 миллиардов гривен (на новое и модернизированное), то эта сумма в пересчете на доллары даже меньше, чем бюджет футбольного клуба ведущей европейской державы. Мы должны понимать, что мы остаемся бедной страной и вынуждены искать способы противодействия агрессии. И когда мы говорим о плановом перевооружении, то говорить о новых образцах самолетов, я думаю, пока не приходится, – аргументирует Сергей Згурец.

К слову, в 2016 году, на финансирование оборонной сферы, было выделено 5% ВВП (более 110 млрд. грн.). Однако в реальных цифрах – это относительно немного, поскольку украинский ВВП, в связи с экономическим кризисом, слишком мал.

– Мы вынуждены все основные ресурсы бросать на сухопутные силы, в первую очередь на артиллерию, на бронетанковые подразделения, на механизированные бригады, которые несут основную тяжесть боевых действий. Авиация – это этап второго периода, как, собственно, и флот, – добавляет эксперт.

Дмитрий Тымчук – член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и координатор группы Информационное сопротивление, в одном из своих интервью говорит о другой причине медленного военного авиастроения в Украине:

– Украинский военно-промышленный комплекс не имеет опыта изготовления боевых самолетов и вертолетов, ведь все они изготавливались в России. Однако еще во времена Януковича говорилось, что Украина будет производить ударный вертолет, но максимум, что удалось воплотить с того замысла – это модернизировать вертолет Ми-2 на Запорожском авиапредприятии Мотор-Сич.

Во время экономического кризиса уместно сориентировать внимание и бросить все силы на процесс модернизации имеющейся военной авиации, но и здесь, как оказалось, не все просто.

По словам Сергея Згурца, углубленная модернизация украинских самолетов, например Миг-29 и Су-25, связанная с заменой целых агрегатов и узлов. Например, установка более совершенного воздушного радара, который позволяет самолету быстрее и качественнее выявлять наземные и воздушные цели.

Однако реализация такого процесса, по мнению эксперта, демонстрирует прямую зависимость от российских комплектующих, поскольку радар должен быть совместим с радиолокационными головками авиационных ракет.

Использование иностранного радара будет неэффективным, поскольку на самолетах советского производства, из которых сформирован весь воздушный флот Украины, такой совместимости не обеспечивает, а затем делает небоеспособной значительную часть авиационного вооружения Украины.

Боевая авиация в любом конфликте достаточно мощное и эффективное оружие. Однако заблаговременное ее привлечение к военным действиям на Востоке Украины не гарантирует желаемого результата, ведь силы военной авиации у нас с противником, к сожалению, не равны:

– Если у противника стоит эффективная система противовоздушной обороны, а так случилось, что россияне подтянули к нашим границам комплексы С-300 последних модификаций, в Крым подтянули С-400, которые имеют достаточно большой радиус поражения, подтянули Бук-М2, то фактически противовоздушний зонтик над зоной боевых действий они существенно укрепили. Поэтому переть на рожон, бросая в бой авиацию, просто не совсем рационально, – объясняет Сергей Згурец.

Самая мощная военная авиация мира

Военное авиастроение отдельных стран – значительно опережает украинское. По количественным и качественным характеристикам военные ВСУ не способны конкурировать, к примеру, с воздушным флотом США, Китая и даже России.

Эксперты издания The National Interest сформировали рейтинг стран, военно-воздушные силы которых к 2030 году получат звание самых мощных и эффективных.



В него вошли государства уже с устойчиво – прогрессивными стратегиями авиастроения: США, Великобритания и Россия.

По мнению экспертов, их авиация способна по-прежнему эффективно защищать небесные границы своих стран. также она может действовать в различных сценариях конфликтов – начиная с ликвидации отдельных целей, и заканчивая ведением гомерических военных действий.

Эти страны обладают масштабными, современными и способными быстро реагировать военно-воздушными силами, которые крайне необходимы для безопасности страны.

США

Воздушные силы США – самые большие военно-воздушные силы в мире

Среди многих подчиненных войск, есть и стратегические ракетные войска, военно-космические силы и силы противовоздушной и противоракетной обороны.



По информации The National Interest, в состав военно-воздушных сил США входят 5600 самолетов всех типов. Кроме того, на вооружении есть стратегические бомбардировщики B-1, B-2 и B-52, а также транспортные самолеты C-5, C-17 и C-130. Эти самолеты дислоцируются на 2-х базах за рубежом, а также на территории США. По прогнозам издания, именно Воздушные силы США к 2030 году станут самыми мощными.

К тому времени, в распоряжении Америки останется 178 мощных истребителей четвертого поколения F-15C, в которых будет существенно доработана радиолокационная система, а также 187 многоцелевых истребителей пятого поколения F-22 Raptor. В том же году, военный флот США будет насчитывать почти 1800 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.



Израиль

Воздушные силы Израиля – еще один лидер в рейтинге самых мощных воздушных сил мира до 2030 года. Сейчас воздушный флот этой страны имеет 25 истребителей F-15I и 312 машин F-16.

По информации The National Interest, воздушным силам Израиля не придется ждать 2030 года, чтобы получить первенство среди стран авиационных лидеров, ведь уже через несколько лет они будут самыми мощными на всем Ближнем Востоке.

Однако к тому времени воздушный флот Израиля будет нуждаться в экстренной модернизации, поскольку многим самолетам будет уже за 40.

Китай

Воздушные силы Китая – новичок в статусе авиационного лидера. По данным The National Interest, воздушный флот Китая насчитывает 700 ударных вертолетов.

В распоряжении военно-морских и военно-воздушных сил Китая находятся 1321 истребитель и один ударный самолет, 134 бомбардировщика и авиационные заправщики, а также 20 самолетов раннего обнаружения.



По прогнозам National Interest, вооружение воздушного флота Китая до 2030 года будут формировать истребители Шэньян J-11, J-15 и J-10 и Су-30. В распоряжении китайских ВВС есть Y-20 – собственный тяжелый военно-транспортный самолет.

Также Китай увеличивает парк самолетов-заправщиков, а также развивает производство других летательных аппаратов для разведывательных полетов.



Однако воздушный флот Китая далек от идеала, стране еще предстоит много работать, чтобы догнать других государств-лидеров в разработке истребителей пятого поколения, в частности J-31 и J-20.

Великобритания

Основным назначением Воздушных сил Великобритании является обеспечение возможностей, необходимых: для поддержания безопасности и обороны Соединенного Королевства и заморских территорий, в том числе в борьбе против терроризма, поддержка британского правительства в его политической деятельности за рубежом, особенно в содействии международному миру и безопасности.

Сегодня, Воздушные силы Великобритании содержат мощный оперативный компонент разнородных летательных аппаратов, которые описываются руководством ВВС как передовые, с точки зрения технологий.

Этот конгломерат сил состоит из самолетов, в частности:

боевые самолеты

ударные самолеты

самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления

разведывательные самолеты

самолеты связи

самолеты дозаправки в воздухе

стратегические и тактические транспортные самолеты

По прогнозам The National Interest, Воздушные силы Великобритании до 2030 года будут поражать своим успешным положением и прогрессивным развитием. В перспективе Воздушные силы Британии в своем распоряжении будут иметь 138 американских F-35B, а также боевой беспилотник, говорится в статье.



Сейчас подавляющее большинство летательных аппаратов и персонала Королевских ВВС базируется в Великобритании, а определенная часть участвует в операциях за рубежом или дислоцируется на долгосрочной основе на определенных военно-воздушных базах других стран.

Россия

В результате распада СССР значительную часть советского воздушного флота и авиастроительных мощностей присвоила Россия.

РФ принадлежит 1500 боевых самолетов и 400 военных вертолетов.

Однако подавляющее большинство этой техники износилось (самолеты МиГ-31 и Су-29, которые являются ядром военной авиации России, были созданы еще во времена холодной войны) и требует немедленной модернизации.



По прогнозам NI, Российский воздушный флот до 2030 года может стать 2-м по мощности в мире (после США) при условии преодоления экономического кризиса в стране.

Так или иначе, но Воздушные силы России значительно превалируют над Воздушными силами нашей страны. Уже сегодня российские защитники разрабатывают истребитель Т-50 ПАК ФА, который должен быть первым российским истребителем пятого поколения.

Фото: wikipedia, kpi, uainfo, 44.ua, 5.ua, 24tv, militaryarms, индустриалка, уголок неба, defence24, youtube, лига,

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Яна Довгалюк