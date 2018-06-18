PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / В Одессе во время представления родился дельфин/

В Одессе во время представления родился дельфин

В одесском дельфинарии Немо во время представления на свет появился дельфиненок.

– Кто-то хоть раз в жизни наблюдал за рождением дельфинчика, – написал Сергей Георгиев в Facebook.

Читайте: Вместо батута: хаски играется с огромной свиньей

Зрители радостно приветствовали малыша и громко аплодировали.

image image
В Одессе во время представления родился дельфин / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что на одном из пляжей Одессы двухмесячный щенок хаский украл тапок отдыхающего.

Фото и видео: Сергей Георгиев.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка