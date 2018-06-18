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В ЕС создают группу, чтобы остановить Северный поток-2 – Порошенко

Президент Петр Порошенко заявил, что в ЕС создается группа, которая должна остановить строительство Северного потока-2.

Президент Петр Порошенко заявил, что власти страны создают в Европейском Союзе группу, целью которой станет остановка строительства второй нитки российского газопровода в обход Украины Северный поток-2, сообщает Интерфакс-Украина.

– Северный поток-2 – это абсолютно политиканский проект, который направлен против Украины, который не имеет никакой экономической составляющей, который пытается забрать из Украины бюджет, равняющийся почти $3 млрд. Однако, я убежден, что совместными, объединенными усилиями мы сможем его остановить… Именно поэтому мы сейчас создаем группу в Евросоюзе, которая должна остановить Северный поток-2. Именно поэтому мы активно ведем переговоры с Германией. Приглашаем их создавать международный консорциум по управлению государственной газотранспортной системой Украины, – сказал Порошенко.

Он добавил, что условием участия ФРГ в международном консорциуме по управлению украинской ГТС является остановка Северного потока-2.

Порошенко также заявил, что не станет раскрывать все инструменты, которые Украина применяет для остановки строительства Северного потока-2.

Читайте: Для чего России нужен Северный поток-2

К слову, правительство Швеции согласовало строительство газопровода Северный поток-2 через свою экономическую зону.

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