Отсутствует сигнал! Аналоговое вещание UA: Первый отключено

Сегодня приостановлена аналоговая трансляция телеканала Ua: Первый поставщиком услуг – Концерном радиовещания, радиосвязи и телевидения (концерн РРТ) из-за неуплаты за трансляции со стороны ПАО НОТУ.

Сигнал отсутствует в городах Белополье, Винница, Днепр, Изюм, Киев, Ковель, Одесса, Тернополь и Чернигов, сообщает УНИАН.

– С апреля 2018 года деньги на оплату трансляции в бюджете, выделенном Верховной Радой Общественному, не предусмотрены совсем. Это привело к появлению задолженности перед РРТ в 75,12 млн грн. В распределении расходов государственного бюджета Украины на 2018 год указано, что финансовая поддержка Национальной общественной телерадиокомпании составляет лишь 776 563 грн, что вдвое меньше суммы, гарантированной законом Об общественном телевидении и радиовещании Украины. Урезанное вдвое финансирование не предусматривает необходимых средств на оплату трансляций, – отметили в пресс-службе телеканала.

Отмечается, что для оплаты всех трансляций НОТУ необходимо 340 млн грн в год, однако выделено и предусмотрено в паспорте бюджетной программы только 51 млн грн.

По информации пресс-службы, приостановление аналоговой трансляции Ua:Первый будет происходить ежедневно с 6.00 утра до 18.00 вечера и продлится до момента погашения долга.

Ранее Факты ICTV писали, что видеосервис Youtube анонсировал запуск собственного онлайн-телевидения Youtube TV на территории США.