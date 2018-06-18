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Война на Донбассе: враг стрелял по Крымскому из минометов

В течение суток оккупанты 20 раз нарушали режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил, из них 6 раз – с применением минометов. Потерь нет, один военный ранен.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В штабе констатируют активизацию врага вечером и в темное время суток.

Луганское направление

Здесь около 19.00 и в полночь оккупанты открыли огонь из минометов в районе населенных пунктов Крымское и Новотошковское. Один украинский защитник Крымского во время обстрела получил ранения.

Донецкое направление

Запрещенное Минскими договоренностями оружие противник применил в Песках и Старогнатовке, что под Волновахой.

Мариупольское направление

В течение суток продолжались боевые действия с применением стрелкового оружия в районах населенных пунктов Пищевик, Гнутово, Водяное и Широкино.

Подразделения Объединенных сил препятствовали провокационным действиям врага и давали ему адекватный ответ.

По данным разведки, за сутки 5 оккупантов получили ранения.

Читайте: Раскрыты позиции новейшего вооружения РФ на Донбассе и в Крыму (КАРТА)

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что вооруженные силы России изменили тактику ведения войны на Донбассе.

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