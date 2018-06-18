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Похищение человека и теракт: на лидера С14 завели уголовное дело

На лидера организации С14 открыли производство по статьям о похищении человека и теракте за действия относительно бразильца Лусварги.

Об этом в Facebook написал адвокат бразильца Валентин Рыбин.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство на лидера движения С14 Евгения Карася.

Читайте: Бразильца Лусварги, воевавшего за “ДНР”, взяли под стражу

– Главным следственным Управлением СБУ в Единый Реестр досудебных расследований внесены ведомости о совершении представителями С14 в центре Киева 04.05.18 террористического акта и похищении человека гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, – написал Рыбин.

Напомним, в начале мая националисты задержали боевика “ЛДНР”, бразильца Рафаэля Лусварги и отвели в СБУ.

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