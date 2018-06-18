Похищение человека и теракт: на лидера С14 завели уголовное дело

На лидера организации С14 открыли производство по статьям о похищении человека и теракте за действия относительно бразильца Лусварги.
Об этом в Facebook написал адвокат бразильца Валентин Рыбин.
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство на лидера движения С14 Евгения Карася.
Читайте: Бразильца Лусварги, воевавшего за “ДНР”, взяли под стражу
– Главным следственным Управлением СБУ в Единый Реестр досудебных расследований внесены ведомости о совершении представителями С14 в центре Киева 04.05.18 террористического акта и похищении человека гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, – написал Рыбин.
Напомним, в начале мая националисты задержали боевика “ЛДНР”, бразильца Рафаэля Лусварги и отвели в СБУ.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+