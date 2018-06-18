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Закон о нацбезопасности: насколько будет секретным военный бюджет

В новом законопроекте о национальной безопасности только 10% информации относительно общего бюджета сектора безопасности и обороны Украины будет засекреченой.

Об этом заявил народный депутат от фракции Партии Блок Петра Порошенко Иван Винник в эфире Свободы слова на ICTV.

– На счет доступа об информации относительно государственного финансирования сектора безопасности и обороны, она будет доступна в двух направлениях – общественности (о 90% оборонного бюджета, которая не является засекреченной, 10% будет реализовываться через парламентский контроль – любой народный депутат имеет доступ к государственной тайне), – заявил Винник.

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Также нардеп рассказал, что в Верховной Раде будет создан отдельный мониторинговый комитет, который будет следить за соблюдением прав и свобод человека при осуществлении уполномоченными органами правоохранительной, разведывательной или контрразведывательной деятельности.

Напомним, сопредседатель Общественной инициативы Правое дело Дмитрий Снегирев заявил, что законопроект о нацбезопасности оставляет СБУ неподотчетной.

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