В правительственном квартале Киева затруднено движение из-за проведения акции. Около тысячи шахтеров, афганцев и чернобыльцев собрались на протест под Радой. Начались потасовки с полицией.

Акция протеста заблокировала центр столицы. Возле Рады собрались 1,5 тысячи участников митинга и 500 правоохранителей.

Активисты с флагами постоянно перемещаются по пешеходным переходам на пересечении улиц Грушевского, переулка Музейного и переулка Крепостного.

Главное требование протестующих – достойные пенсии, медицинское обслуживание, сохранение льгот и нормальное социальное обеспечение.

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко вышла к протестующим и попросила создать инициативную группу.











Потасовки на митинге под Радой, правительственный квартал заблокирован (ОНЛАЙН) / 6 фотографий

Напомним, в апреле текущего года несколько тысяч ветеранов войны в Афганистане провели пикет возле зданий Министерства здравоохранения, Министерства социальной политики Украины и Кабинета министров Украины.

Участникм акции требовали ускорить принятие нового закона о расчете коммунальных услуг, обновить в полном объеме льготы для семей погибших воинов и Героев Советского Союза в соответствии с законом Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты.

Фото: Буквы, Facebook