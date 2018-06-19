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Потасовки на митинге под Радой, правительственный квартал заблокирован (ОНЛАЙН)

В правительственном квартале Киева затруднено движение из-за проведения акции. Около тысячи шахтеров, афганцев и чернобыльцев собрались на протест под Радой. Начались потасовки с полицией.

Акция протеста заблокировала центр столицы. Возле Рады собрались 1,5 тысячи участников митинга и 500 правоохранителей.

Активисты с флагами постоянно перемещаются по пешеходным переходам на пересечении улиц Грушевского, переулка Музейного и переулка Крепостного.

Главное требование протестующих –  достойные пенсии, медицинское обслуживание, сохранение льгот и нормальное социальное обеспечение.

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко вышла к протестующим и попросила создать инициативную группу.

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Потасовки на митинге под Радой, правительственный квартал заблокирован (ОНЛАЙН) / 6 фотографий

Напомним, в апреле текущего года несколько тысяч ветеранов войны в Афганистане провели пикет возле зданий Министерства здравоохранения, Министерства социальной политики Украины и Кабинета министров Украины.

Участникм акции требовали ускорить принятие нового закона о расчете коммунальных услуг, обновить в полном объеме льготы для семей погибших воинов и Героев Советского Союза в соответствии с законом Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты.

Фото: Буквы, Facebook

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