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Почему Путин не буде спасать засыхающий Крым

Крым постепенно засыхает, но Владимир Путин не пойдет на военную операцию, чтобы пробить сухопутный коридор, поскольку полуостров ему нужен только как военная база.

Такое мнение высказал в интервью Апострофу один из лидеров крымских татар, Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, нардеп Мустафа Джемилев.

Поведение Путина вообще-то непредсказуемо, ничего нельзя исключить. Но со стороны Путина это будет очень неразумно и бесперспективно. Все-таки Украина уже не в таком состоянии, как в 2014 году…Сейчас украинская армия – в ряду наилучших в мире, – отметил он.

По его словам, питьевая вода в Крыму будет – нет воды для сельского хозяйства.

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– Но экономика Крыма Россию вообще не интересует. Кремль использует полуостров только как военную базу. Будут и дальше сидеть на дотациях: пока будет продолжаться оккупация, они ежегодно будут тратить 3-5 миллиардов. Санкции снимать никто не будет, – подытожил Джемилев.

Ранее заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак заявил, что Крым засохнет без Украины и России не удастся остановить этот процесс.

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