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Госдеп США прокомментировал заявление Трампа о Крыме

Государственный департамент США прокомментировал информацию о том, что американский президент Дональд Трамп назвал Крым российским.

– Опять, мы повторяли снова и снова, наша политика по Крыму остается неизменной. Мы поддерживаем территориальную целостность Украины с международно признанными границами, – заявили в Госдепе США.

– Наши связанные с Крымом санкции будут оставаться в силе до тех пор, пока Россия не прекратит свою оккупацию и не вернет Крым Украине, – добавил он.

К слову, в Сенате США представили резолюцию, возлагающую на РФ ответственность за нарушение религиозных свобод во временно оккупированном Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

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Напомним, президент США Дональд Трамп на саммите G7 якобы заявил, что Крым является российским, поскольку все, кто живет на полуострове, говорят по-русски.

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