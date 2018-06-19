Госдеп США прокомментировал заявление Трампа о Крыме

Государственный департамент США прокомментировал информацию о том, что американский президент Дональд Трамп назвал Крым российским.
– Опять, мы повторяли снова и снова, наша политика по Крыму остается неизменной. Мы поддерживаем территориальную целостность Украины с международно признанными границами, – заявили в Госдепе США.
– Наши связанные с Крымом санкции будут оставаться в силе до тех пор, пока Россия не прекратит свою оккупацию и не вернет Крым Украине, – добавил он.
К слову, в Сенате США представили резолюцию, возлагающую на РФ ответственность за нарушение религиозных свобод во временно оккупированном Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей.Читайте: Трамп поручил создать Военно-космические силы США В США планируют увеличить военную помощь Украине Крым аннексировали из-за Обамы - Трамп
Напомним, президент США Дональд Трамп на саммите G7 якобы заявил, что Крым является российским, поскольку все, кто живет на полуострове, говорят по-русски.