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Оккупанты минометами подвергают опасности мирное население на Донбассе

За прошедшие сутки активные боевые действия продолжались на Луганщине, где оккупанты прибегли к провокационным действиям в районе Новотошковского, а на Горловском направлении – в районе населенного пункта Верхнеторецкое. Потерь среди украинских защитников нет.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

На Донецком направлении, вблизи Авдеевки и Опытного во время боевых действий с использованием стрелкового оружия и гранатометов ранения получили два украинских военнослужащих.

Не прекращаются боевые действия на Мариупольском направлении в районе поселков Старогнатовка, Чермалык и Лебединское, где применение оккупантами минометов подвергали опасности мирное население.

В общем враг 28 раз нарушал режим прекращения огня, из них 6 раз огонь вел из тяжелого вооружения.

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В результате согласованных действий подразделений Объединенных сил, по данным разведки, уничтожено 1 боевую бронированную машину противника и грузовик ГАЗ-66, 5 оккупантов получили ранения.

Ночь текущих суток прошла без обострения обстановки – враг 4 раза нарушал режим прекращения огня без применения тяжелого вооружения.

Напомним, насколько будет секретным военный бюджет.

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