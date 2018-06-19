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МВФ озвучил 3 требования для получения Украиной транша

МВФ ожидает от Украины правок в закон об Антикоррупционном суде, решения вопросов цен на газ и бюджета для транша.

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Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, пишет Интерфакс-Украина.

По ее словам, принятие закона об Антикоррупционном суде является важным шагом вперед в борьбе с коррупцией и теперь важно быстро одобрить президентский законопроект для формального создания суда и восстановить норму о рассмотрении им всех дел в его юрисдикции, включая апелляции на решения судов первой инстанции.

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– Мы также договорились тесно сотрудничать, в том числе с правительством, относительно своевременного осуществления этих и других действий, особенно касающихся цен на газ и бюджета, которые имеют решающее значение для завершения ожидаемого пересмотра программы по поддержке Украины МВФ, – говорится в сообщении.

Напомним, что 7 июня Верховная Рада проголосовала за президентский законопроект об Антикоррупционном суде. Документ во втором чтении поддержали 315 народных депутатов.

11 июня президент Украины Петр Порошенко подписал закон об Антикоррупционном суде.

Позже президент заявил, что Антикоррупционный суд заработает до конца 2018 года.

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