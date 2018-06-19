PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / На дне Днепра нашли средневековую лодку/

На дне Днепра нашли средневековую лодку

Гидроархеологическая экспедиция обнаружила на дне Днепра на территории Хортицкого заповедника лодку, датированную ориентировочно XVI веком.

Об этом в своем Facebook сообщил руководитель экспедиции Дмитрий Кобалия.

По его словам, древнее судно было найдено буквально в 100 метрах от места, где ранее была обнаружена другая лодка. Длина плавсредства – около 20 метров, ширина – до четырех.

– Дубовая, плоскодонная, с острым узким носом, заканчивающимся изящным косым штевнем. Обшивка центральной части оказалась оторванной… Нос и корма сохранились лучше, – рассказал Кобалия.

Как отметил археолог, в лодке были найдены фрагменты посуды, гвозди и специфические корабельные скобы, указывающие на средневековое происхождение находки.

– Обшивка крепилась встык коваными гвоздями, для чего в досках вырезались специальные треугольные пазы. Вполне вероятно, что судно построили не в XVII, а даже в XVI столетии, – рассказал Кобалия.

В то же время исследователь констатировал, что лодка уже стала жертвой грабителей; также внутри нее были найдены пивные бутылки и мусор.

По мнению Кобалия, “наличие двух кораблей в одном месте может быть следами одного исторического события, например сражения запорожцев с турками”.

Читайте: К берегу Австралии прибило послание из XIX века

К слову, ранее у берегов Калифорнии был найден затерянный лайнер. Предположительно это советский круизный корабль Любовь Орлова, который пропал 2013 году.

ФОТО: PixabayFacebook

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Смертельне селфі
Сломала шею, делая селфи: в ресторане Днепра погибла девушка
Смертельное ДТП в Днепре: автомобиль снес остановку с людьми
Большая потеря. В госпитале Днепра умерли двое военных
Археологи раскопали в Помпеях древний Дом дельфинов
Расчлененные и обглоданные тела: в Дании нашли захоронение воинов
В Днепре запретили продавать алкоголь ночью
Авария на трубопроводе в Днепре – треть города без воды
Ножом в грудь: в Днепре автомобилист убил грабителя
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка