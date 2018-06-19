Нацбезопасность Украины: кто должен контролировать, чтобы закон заработал

Для того, чтобы законопроект о нацбезопасности стал действенным, необходимо предоставить Верховной Раде возможность контролировать Министерство обороны. Такую информацию Фактам ICTV сообщил Игорь Козий, представитель Института евроатлантического сотрудничества.

По мнению военного эксперта, парламент должен контролировать кадровые назначения и финансовые вопросы оборонного ведомства. Кроме того, должны расшириться полномочия профильного комитета Верховной Рады и создан еще один – по вопросам разведки.

– Разведка должна быть отделена от Вооруженных Сил и обороны, – убежден Игорь Козий.

По его мнению, именно разведка должна стать рычагом контроля за Министерством обороны. Поэтому служба должна действовать независимо от Минобороны.

Напомним, что по мнению члена комитета ВР по вопросам обороны законопроект о нацбезопасности приближает Украину к НАТО