Увидеть, что жив: Москва прячет Сенцова даже от видеосвязи

Россия отказалась даже от возможности увидеть Олега Сенцова по видеосвязи.

Об этом Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова сказала сегодня журналистам в Москве, пишет УНИАН.

– Я сегодня сделала предложение Москальковой – давайте видеосвязь – провести видеоконференцию, чтобы я увидела, что Олег есть, что он жив, что он здоров, как они говорят, и набрал два килограмма веса до того, как он начал голодовку, но никто не согласился. Это очень беспокоит, – сказала Денисова.

Читайте: Украина ответила Кремлю на “помилование” Сенцова

Она напомнила, что в последний раз представитель российского уполномоченного видел Сенцова 5 июня, а сейчас уже 19-е.

Напомним, ранее стало известно, что Россия сорвала посещение Олега Сенцова, о котором договорились накануне.