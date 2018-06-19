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Увидеть, что жив: Москва прячет Сенцова даже от видеосвязи

Россия отказалась даже от возможности увидеть Олега Сенцова по видеосвязи.

Олег Сенцов

Об этом Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова сказала сегодня журналистам в Москве, пишет УНИАН.

– Я сегодня сделала предложение Москальковой – давайте видеосвязь – провести видеоконференцию, чтобы я увидела, что Олег есть, что он жив, что он здоров, как они говорят, и набрал два килограмма веса до того, как он начал голодовку, но никто не согласился. Это очень беспокоит, – сказала Денисова.

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Она напомнила, что в последний раз представитель российского уполномоченного видел Сенцова 5 июня, а сейчас уже 19-е.

Напомним, ранее стало известно, что Россия сорвала посещение Олега Сенцова, о котором договорились накануне.

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