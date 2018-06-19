PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Умер украинский писатель Иван Драч/

Умер украинский писатель Иван Драч

На 82-м году жизни после тяжелой болезни скончался украинский писатель, поэт и диссидент Иван Драч.

Іван Драч

Об этом в Facebook сообщил глава Союза кинематографистов Сергей Трымбач.

– Сегодня, 19 июня, в Феофании. После тяжелой болезни. Умер утром. Значит, не нажился. Был ему 81 год, – написал он о смерти Драча.

По его словам, Иван Драч завещал похоронить его в родном селе Телиженцы рядом с могилой сына.

О смерти Ивана Драча в Facebook написал также знакомый семьи Маркиян Лубкивский.

ФотоMarkian Lubkivskyi

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка