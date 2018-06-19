Порошенко подал в Раду законопроект об Антикоррупционном суде как неотложный

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда Украины.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства, передает Интерфакс-Украина.

Данный документ президент определил как неотложный для внеочередного рассмотрения парламента.

– Президент Петр Порошенко в соответствии со статьей 93 и частью второй статьи 125 Конституции Украины внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона Украины О создании Высшего антикоррупционного суда, – сказано в сообщении.

В настоящее время президентский законопроект отсутствует на сайте Верховной Рады.

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Напомним, что 7 июня Верховная Рада проголосовала за президентский законопроект об Антикоррупционном суде. Документ во втором чтении поддержали 315 народных депутатов. А 11 июня президент Украины Петр Порошенко подписал закон об Антикоррупционном суде.

Позже президент заявил, что Антикоррупционный суд заработает до конца 2018 года.