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Засуха в Украине: в гидрометцентре заявили об опасности

Урожай озимой пшеницы в этом году уменьшится примерно на 8-10% из-за засухи.

Врожай

В Украине в этом году урожай озимой пшеницы будет меньше на 8-10%, на уровне 23, 5 млн тонн. Причиной этому может стать засуха в стране, заявила руководитель агрометеорологического отдела гидрометцентра Татьяна Адаменко, передает УНН.

– Если брать основную нашу культуру – озимую пшеницу, то объемы урожая могут быть где-то на 8-10% меньше, чем в прошлом году. При этом надо отметить, что прошлый год был очень урожайный. Однако сегодня мы оцениваем перспективы озимой пшеницы примерно на уровне 23-23,5 млн тонн, – сказала Адаменко.

Она добавила, что общий урожай зерновых также будет меньше, однако не критично.

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Напомним, на 25% территории Украины наблюдается засуха.

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