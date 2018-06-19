PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика / Провокации, потасовки и обещание вернуться: как прошел митинг афганцев/

Провокации, потасовки и обещание вернуться: как прошел митинг афганцев

Митинг под Верховной Радой сегодня собрал несколько тысяч афганцев, чернобыльцев и участников АТО. Они рассказали Фактам ICTV, что митинг в Киеве устроили из-за невыполнения весенних требований протестующих.

мітинг під радою

Митинг афганцев начался перед заседанием Верховной Рады. Активисты на улице спокойно вели себя недолго. За час они уже пытались прорваться в помещение парламента.

Из-за этого у активистов возникли стычки с правоохранителями. Это привело к применению слезоточивого газа, в результате которого пострадали несколько полицейских, и задержание одного из участников.

Главная цель митинга – выполнение требований активистов, которые те выдвигали в апреле так же во время протеста под стенами Верховной Рады.

Афганцы и чернобыльцы

Пенсия участников боевых действий составляет 2367 гривен без надбавок

Требования двух групп митингующих в основном общие. Это увеличение социальных выплат и возврат различных надбавок к ним.

Пенсия чернобыльцев колеблется в размере от 1435 до 4089 гривен

Представители ветеранских организации участников войны в Афганистане помимо прочего обвиняют Министерство здравоохранения. Мол, МОЗ передает отдельные санаторные учреждения под финансирование донорских организаций. А это приведет к тому, что льготчики не смогут там лечиться – говорят митингующие.

Шахтеры

Горняки пришли под Раду тоже с требованием денежных выплат. Несколько месяцев работникам трех десятков государственных шахт задерживают выплаты заработных плат.

Поэтому шахтеры пришли требовать от парламентариев рассмотрения и голосования за законопроект об изменениях в бюджет.

Документ предусматривает выделение двух с лишним миллиардов гривен для угольной отрасли. Почти миллиард полагается на выплату долгов по зарплате. Остальная часть пойдет на развитие отрасли.

Требуя рассмотрения проекта закона, работники шахт взялись бить касками о мостовую.

Ответ

К митингующим вышли представители парламента – несколько депутатов во главе с первым заместителем Председателя ВР Ириной Геращенко.

Геращенко заверила, что все вопросы, которые подняли афганцы и другие участники на митинге, рассмотрят комитеты Рады. Будут требовать депутаты ответов и от профильных министерств – соцполитики и здравоохранения. Произойдет это во время часа ответов Кабмина перед Верховной Радой 22 июня.

Что дальше

Протестующие пообещали в течение месяца ждать ответа от парламента. Впоследствии, в случае отсутствия сдвигов, снова собираются устроить акцию под стенами совета.

Яна Семенюк

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Ремінь безпеки
Не пристегнулся – плати! Рада предлагает увеличить штраф
Митинг под Радой: активисты обещают вернуться через месяц
Замечания Запада по нацбезопасности Украины ликвидированы – нардеп
Нацбезопасность Украины: кто должен контролировать, чтобы закон заработал
Депутат: Законопроект о нацбезопасности приближает Украину к НАТО
Снегирев: Законопроект о нацбезопасности оставляет СБУ неподотчетной
Штраф до 50 тыс.! В Украине хотят запретить публичные проявления сексуальной ориентации
Цены и штрафы – нововведения для авто на еврономерах
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка