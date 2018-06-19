Провокации, потасовки и обещание вернуться: как прошел митинг афганцев

Митинг под Верховной Радой сегодня собрал несколько тысяч афганцев, чернобыльцев и участников АТО. Они рассказали Фактам ICTV, что митинг в Киеве устроили из-за невыполнения весенних требований протестующих.

Митинг афганцев начался перед заседанием Верховной Рады. Активисты на улице спокойно вели себя недолго. За час они уже пытались прорваться в помещение парламента.

Из-за этого у активистов возникли стычки с правоохранителями. Это привело к применению слезоточивого газа, в результате которого пострадали несколько полицейских, и задержание одного из участников.

Главная цель митинга – выполнение требований активистов, которые те выдвигали в апреле так же во время протеста под стенами Верховной Рады.

Афганцы и чернобыльцы

Пенсия участников боевых действий составляет 2367 гривен без надбавок

Требования двух групп митингующих в основном общие. Это увеличение социальных выплат и возврат различных надбавок к ним.

Пенсия чернобыльцев колеблется в размере от 1435 до 4089 гривен

Представители ветеранских организации участников войны в Афганистане помимо прочего обвиняют Министерство здравоохранения. Мол, МОЗ передает отдельные санаторные учреждения под финансирование донорских организаций. А это приведет к тому, что льготчики не смогут там лечиться – говорят митингующие.

Шахтеры

Горняки пришли под Раду тоже с требованием денежных выплат. Несколько месяцев работникам трех десятков государственных шахт задерживают выплаты заработных плат.

Поэтому шахтеры пришли требовать от парламентариев рассмотрения и голосования за законопроект об изменениях в бюджет.

Документ предусматривает выделение двух с лишним миллиардов гривен для угольной отрасли. Почти миллиард полагается на выплату долгов по зарплате. Остальная часть пойдет на развитие отрасли.

Требуя рассмотрения проекта закона, работники шахт взялись бить касками о мостовую.

Ответ

К митингующим вышли представители парламента – несколько депутатов во главе с первым заместителем Председателя ВР Ириной Геращенко.

Геращенко заверила, что все вопросы, которые подняли афганцы и другие участники на митинге, рассмотрят комитеты Рады. Будут требовать депутаты ответов и от профильных министерств – соцполитики и здравоохранения. Произойдет это во время часа ответов Кабмина перед Верховной Радой 22 июня.

Что дальше

Протестующие пообещали в течение месяца ждать ответа от парламента. Впоследствии, в случае отсутствия сдвигов, снова собираются устроить акцию под стенами совета.

Яна Семенюк